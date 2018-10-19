Нафта Brent торгується нижче 80 доларів за барель

Фото: видобуток нафти (lukoil.ru)

Brent вранці 19 жовтня торгується на позначці 79,58 долара

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 19 жовтня 2018 року, торгується нижче позначки 80 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 10:07 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 79,58 долара за барель. Це на 0,04% нижче за рівень закриття попередніх торгів.

Відзначимо, ціни на нафту підтримує позитивна динаміка китайської статистики. Зокрема, Китай у вересні збільшив переробку нафти до 12,49 млн барелів на добу з виходом ряду незалежних НПЗ з ремонту. При цьому економіка Китаю у третьому кварталі зросла лише на 6,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року, що стало мінімальним значенням з 2009 року.

Нагадаємо, міжнародне рейтингове агентство Fitch прогнозує, що ціна нафти марки Brent в середній перспективі буде перевищувати 80 доларів за барель у зв'язку зі зниженням постачання з Венесуели та Ірану.

Крім того, наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед Аль Сауд заявив, що після 2030 року виробництво нафти в Росії може скоротитися настільки, що вона зникне з ринку нафти.