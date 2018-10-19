ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Нафта Brent торгується нижче 80 доларів за барель

Новини » Енергетика    19.10.2018 - 10:18
Фото: видобуток нафти (lukoil.ru)
Фото: видобуток нафти (lukoil.ru)

Brent вранці 19 жовтня торгується на позначці 79,58 долара

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 19 жовтня 2018 року, торгується нижче позначки 80 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 10:07 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 79,58 долара за барель. Це на 0,04% нижче за рівень закриття попередніх торгів.

Відзначимо, ціни на нафту підтримує позитивна динаміка китайської статистики. Зокрема, Китай у вересні збільшив переробку нафти до 12,49 млн барелів на добу з виходом ряду незалежних НПЗ з ремонту. При цьому економіка Китаю у третьому кварталі зросла лише на 6,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року, що стало мінімальним значенням з 2009 року.

Нагадаємо, міжнародне рейтингове агентство Fitch прогнозує, що ціна нафти марки Brent в середній перспективі буде перевищувати 80 доларів за барель у зв'язку зі зниженням постачання з Венесуели та Ірану.

Крім того, наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед Аль Сауд заявив, що після 2030 року виробництво нафти в Росії може скоротитися настільки, що вона зникне з ринку нафти.

 

РФ припиняє постачання бензину в Білорусь
Новини України Brentнефть Курс долара Томос про автокефалію УПЦ Петро Порошенко
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся