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Нефть Brent торгуется на минимальных за год отметках

Новости » Энергетика    19.12.2018 - 12:34
Нефть Brent торгуется на минимальных за год отметках
Фото: добыча нефти (lukoil.ru)

Brent торгуется на уровне 56,88 доллара за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня, 19 декабря 2018 года, находится ниже отметки в 57 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 12:14 по киевскому времени цена барреля нефти марки Brent составляла 56,88 доллара за баррель. Это на -2,80% ниже закрытия предыдущей сессии.

Отметим, накануне цена нефти Brent упала ниже отметки в 57 долларов за баррель. В последний раз нефть торговалась на этой отметке в октябре 2017 года.

Цены на нефть падают после публикации Американского института нефти (API) о росте запасов нефти в США по итогам минувшей недели на 3,5 млн баррелей, бензина - на 1,8 млн баррелей. При этом, по данным API, запасы дистиллятов в стране сократились на 3,4 млн баррелей.

Напомним, 7 декабря страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки, чтобы сбалансировать рынок. Решение было принято, несмотря на призывы президента США Дональда Трампа не сокращать объемы производства нефти.

 

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