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Нафта Brent торгується на мінімальних за рік позначках

Новини » Енергетика    19.12.2018 - 12:34
Нафта Brent торгується на мінімальних за рік позначках
Фото: видобуток нафти (lukoil.ru)

Brent торгується на рівні 56,88 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні, 19 грудня 2018 року, знаходиться нижче позначки в 57 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 12:14 за київським часом ціна бареля нафти марки Brent становила 56,88 долара за барель. Це на -2,80% нижче за закриття попередньої сесії.

Відзначимо, напередодні ціна нафти Brent впала нижче позначки в 57 доларів за барель. Востаннє нафта торгувалася на цій позначці в жовтні 2017 року.

Ціни на нафту знижуються після публікації Американського інституту нафти (API) про зростання запасів нафти в США за підсумками минулого тижня на 3,5 млн барелів, бензину - на 1,8 млн барелів. При цьому, за даними API, запаси дистилятів в країні скоротилися на 3,4 млн барелів.

Нагадаємо, 7 грудня країни ОПЕК+ домовилися про скорочення видобутку нафти на 1,2 млн барелів на добу, щоб збалансувати ринок. Рішення було прийнято, незважаючи на заклики президента США Дональда Трампа не скорочувати обсяги виробництва нафти.

 

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