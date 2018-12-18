Цена нефти Brent упала до самой низкой за год цены

Фото: добыча нефти (lukoil.ru)

Впервые с 20 октября 2017 года цена за баррель ниже 57 долларов

Цена североморской нефти марки Brent сегодня, 18 декабря 2018 года, упала ниже отметки в 57 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

Как отмечается, по состоянию на 19:00 стоимость барреля нефти марки Brent впервые более чем за год опустилась ниже 57 долларов. На минимуме цена достигла отметки 56,87 доллара, что на 4,6% или 2,74 доллара ниже уровня закрытия торгов понедельника. Последний раз баррель Brent стоила дешевле 57 долларов 20 октября 2017 года.

Кроме того, нефть марки WTI подешевела еще сильнее - вечером 18 декабря стоимость барреля WTI опускалась до 47,28 доллара, что на 5,8% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Достигнутый во вторник уровень оказался самым низким с 11 сентября 2017 года.

Напомним, по состоянию на 11:31 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла 57,77 доллара.

Как сообщает Reuters, цены на нефть падают третью сессию подряд в связи с сообщениями об увеличении запасов и прогнозам рекордных объемов производства в США и России в сочетании с резкими распродажами на мировых фондовых рынках.

Напомним, ранее сообщалось, что страны ОПЕК после нескольких часов переговоров договорились о сокращение добычи нефти в 2019 году.