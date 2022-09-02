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Недвижимость россиян в Эстонии могут продать: в МВД рассказали, кого это касается

Новина українською →
Эстония, Пятница 02 сентября 2022 16:49
Недвижимость россиян в Эстонии могут продать: в МВД рассказали, кого это касается Фото: вице-канцлер МВД Эстонии Вейко Коммусаар (facebook com siseministeerium)
Автор: Елизавета Драбкина

Недвижимость россиян в Эстонии может быть продать в случае необходимости покрытия долга по оплате коммунальных услуг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

По данным МВД Эстонии, гражданам РФ в стране принадлежит 41 351 объект недвижимости. Указано, что у большинства россиян есть вид на жительство в Эстонии - то есть на них никак не влияют визовые ограничения.

При этом почти 4,5 тысяч человек нуждаются в визе для посещения страны, поэтому они могут оказаться в ситуации, когда из-за визового запрета будет некому заботиться об их недвижимости.

"Люди, приобретающие жилье в других странах, должны просчитывать наперед, смогут ли они всегда иметь доступ к этой недвижимости. Да, как сейчас делать банковские переводы - сложный вопрос. Если есть человек или фирма, которые готовы следить за этой недвижимостью, я думаю, что есть способ договориться об отсрочке платежей", - сказал вице-канцлер МВД Эстонии Вейко Коммусаар в программе "Просто лето" на Радио 4.

Коммусаар также отметил важность визовых ограничений в контексте скорейшего окончания войны в Украине.

"При этом ограничения длятся только третью неделю, поэтому говорить о том, что кто-то завтра лишится своей собственности, слишком преждевременно. Если же человек действительно окажется в ситуации, когда он не сможет управлять недвижимостью и образуется долг, в самом крайнем случае квартиру могут реализовать для покрытия долга", - добавил Коммусаар.

Как сообщалось ранее, Эстония запретила въезд россиянам с шенгенскими визами, выданными Эстонией. В стране также говорили о планах запретить въезд в страну для граждан РФ с визами, которые выдали другие страны ЕС.

Напомним, что премьер Эстонии Кая Каллас призывала прекратить выдавать туристические визы российским гражданам.

Кроме того, она назвала российских туристов угрозой национальной безопасности.

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