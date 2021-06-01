Недродобычу в Украине планируют вывести из "тени": что предлагает закон

"За" проголосовали 292 нардепа.

Гражданам Украины хотят предоставить право на получение части дохода государства от рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых. Предусмотрено ограничить право быть недропользователями для граждан и юридических лиц России.

Прописано создание государственного веб-портала "Интерактивная карта пользования недрами и геологии Украины" как единой информационной системы пользования недрами. Предусмотрено представление документов и отчетности в электронной форме через электронный кабинет.

Согласно проекту, геологическое изучение предлагается заменить на комплексное (сквозное) сперазрешение сроком от 3 до 20 лет, в рамках которого разрешается совмещать разведку полезных ископаемых с их добычей.

Устанавливается исчерпывающий перечень случаев предоставления спецразрешения без проведения аукциона и вдвое сокращается список документов для его предоставления.

Определяется также четкий и исчерпывающий перечень случаев, когда возможно аннулировать разрешение на пользование недрами, а также случаев его временной остановки:

возникновения в результате проведения работ, связанных с пользованием участком недр, непосредственной угрозы жизни или здоровью людей;

в случае невыполнения в установленный срок предписаний Госгеонадр по устранению нарушений требований соглашения об условиях пользования участком недр и программы работ.

Недропользователю предоставляется 20 календарных дней после остановки действия спецразрешения для остановки работ.