Надровидобування в Україні планують вивести з "тіні": що пропонує закон

"За" проголосували 292 нардепи.

Громадянам України хочуть надати право на отримання частини доходу держави від рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин. Передбачається обмежити право бути надрокористувачами для громадян і юридичних осіб Росії.

Прописане створення державного веб-порталу "Інтерактивна карта користування надрами та геології України" як єдиної інформаційної системи користування надрами. Передбачене подання документів та звітності в електронній формі через електронний кабінет.

Згідно з проектом, геологічне вивчення пропонується замінити на комплексний (наскрізний) спецдозвіл строком від 3 до 20 років, у рамках якого дозволяється поєднувати розвідку корисних копалин з їх видобутком.

Встановлюється вичерпний перелік випадків надання спецдозволу без проведення аукціону і удвічі скорочується список документів для його надання.

Визначається також чіткий та вичерпний перелік випадків, коли можливо анулювати дозвіл на користування надрами, а також випадків його тимчасового зупинення:

виникнення внаслідок проведення робіт, пов’язаних з користуванням ділянкою надр, безпосередньої загрози життю чи здоров’ю людей;

у разі невиконання в установлений строк приписів Держгеонадр щодо усунення порушення вимог угоди про умови користування ділянкою надр та програми робіт.

Надрокористувачу надається 20 календарних днів після зупинення дії спецдозволу для зупинки робіт.