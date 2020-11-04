В Украине могут усилить ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых

Фото: добыча ископаемых (ukrrudprom.com)

В Украине могут ужесточить ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых. Верховная рада поддержала за основу соответствующий законопроект №3576.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За документ проголосовали 283 парламентария.

Закон вносит изменения в статью 240 Уголовного кодекса.

В частности, усиливается уголовная ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых местного значения и вводится ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых в крупном размере и особо крупном размере, увеличиваются штрафы по сравнению с действующими нормами.

Документ предусматривает ответственность не только для физических, но и для юридических лиц.

Центральный орган исполнительной власти в сфере геологического изучения и рационального использования недр предлагают уполномочить рассчитывать размер причиненных государству убытков и предъявлять претензии по поводу их возмещения в результате самовольного пользования недрами.

Размеры штрафов

За незаконную добычу полезных ископаемых местного значения общей стоимостью более 1,7 тысячи гривен грозит штраф от 8,5 до 13,6 тысячи гривен или ограничение/лишение свободы до 3 лет.

За незаконную добычу полезных ископаемых местного значения на более чем 4,2 тысячи гривен или общегосударственного - на более чем 1,7 тысячи гривен: от 25,5 до 34 тысяч гривен штрафа или ограничение/лишение свободы до 5 лет.

Нарушителю грозит лишение свободы от 3 до 6 лет за незаконную добычу полезных ископаемых местного значения на более чем 10 тысяч гривен или общегосударственного - на более чем 4,2 тысячи гривен. Или если такие действия совершены на объектах природно-заповедного фонда.

Кроме того, предлагается лишать свободы на срок от 5 до 8 лет за незаконную добычу полезных ископаемых общегосударственного значения на более чем 10 тысяч гривен. Или если такие действия совершены организованной группой, путем поджога, взрыва, повлекшие гибель людей, их массовое заболевание или другие тяжелые последствия.

Напомним, в Винницкой области бывший директор госпредприятия устроил схему по незаконной добычи извести. Махинация нанесла ущерб государству на 150 миллионов гривен.

Как писало РБК-Украина, в конце сентября Служба безопасности Украины накрыла в Ровенской области участок незаконной добычи янтаря. При операции произошли стычки.