Недостатньо просто звільнитися: У ПФУ вказали на "дедлайн", від якого залежить розмір пенсії

Пенсіонерам важливо пам’ятати, що після звільнення з роботи або закриття ФОП статус "непрацюючого" не присвоюється автоматично. Щоб уникнути втрат у розмірі виплат, необхідно вчасно повідомити Пенсійний фонд протягом 10 днів.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на Пенсійний фонд України.
Головне:
Статус "працюючий" чи "непрацюючий" безпосередньо впливає на розмір пенсійних виплат. Своєчасне повідомлення гарантує отримання всіх належних за законом виплат у повному обсязі.
Після того, як пенсіонер звільняється з роботи, він отримує право на надбавки та підвищення, які передбачені законодавством саме для осіб, що припинили трудову діяльність.
З точки зору закону, робота за наймом та реєстрація ФОП мають однаковий вплив на пенсійний статус.
Для оновлення інформації необхідно подати заяву та відповідні підтвердні документи (наказ про прийняття/звільнення, трудову книжку, цивільно-правовий договір або витяг з ЄДР).
Зробити це можна двома способами:
