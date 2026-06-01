Недостаточно просто уволиться: В ПФУ указали на "дедлайн", от которого зависит размер пенсии

12:19 01.06.2026 Пн
2 мин
Предоставляет ли ФЛП статус работающего лица?
aimg Василина Копытко
Как правильно сообщить ПФУ об изменениях в статусе (фото: Getty Images)

Пенсионерам важно помнить, что после увольнения с работы или закрытия ФЛП статус "неработающего" не присваивается автоматически. Чтобы избежать потерь в размере выплат, необходимо вовремя уведомить Пенсионный фонд в течение 10 дней.

Главное:

  • Пенсионеры обязаны информировать ПФУ о трудоустройстве или увольнении в течение 10 дней.
  • Статус "работающего" или "неработающего" лица влияет на размер пенсионных выплат и право на дополнительные надбавки.
  • Регистрация ФЛП юридически приравнивается к работе по найму; для изменения статуса недостаточно прекратить деятельность, нужно внести запись о закрытии ФЛП в государственный реестр.

Почему важно вовремя подать данные

Статус "работающий" или "неработающий" непосредственно влияет на размер пенсионных выплат. Своевременное уведомление гарантирует получение всех положенных по закону выплат в полном объеме.

После того, как пенсионер увольняется с работы, он получает право на надбавки и повышения, предусмотренные законодательством именно для лиц, прекративших трудовую деятельность.

Важные нюансы для ФЛП

С точки зрения закона, работа по найму и регистрация ФЛП имеют одинаковое влияние на пенсионный статус.

  • Если пенсионер открыл ФЛП, он считается "работающим лицом".
  • Чтобы получить статус "неработающего", недостаточно просто прекратить вести бизнес - необходимо официально закрыть ФЛП в государственном реестре. Пока такая запись отсутствует, лицо юридически остается "работающим", даже если не получает никакого дохода.

Как уведомить ПФУ

Для обновления информации необходимо подать заявление и соответствующие подтверждающие документы (приказ о приеме/увольнении, трудовую книжку, гражданско-правовой договор или выписку из ЕГР).

Сделать это можно двумя способами:

  • Дистанционно: через веб-портал электронных услуг ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).
  • Лично: обратившись в любой ближайший сервисный центр Пенсионного фонда.

Читайте также о том, что в 2026 году часть украинцев не сможет выйти на пенсию в 60 лет, потому что для получения выплаты нужно иметь не менее 33 лет страхового стажа.

Ранее мы писали о том, что украинцы, которые работали на временно оккупированных территориях и потеряли документы, могут подтвердить трудовой стаж для назначения пенсии через специальные комиссии Пенсионного фонда. Для этого понадобится трудовая книжка, другие документы или свидетельства коллег.

