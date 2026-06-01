Недостаточно просто уволиться: В ПФУ указали на "дедлайн", от которого зависит размер пенсии

Пенсионерам важно помнить, что после увольнения с работы или закрытия ФЛП статус "неработающего" не присваивается автоматически. Чтобы избежать потерь в размере выплат, необходимо вовремя уведомить Пенсионный фонд в течение 10 дней.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
Главное:
Статус "работающий" или "неработающий" непосредственно влияет на размер пенсионных выплат. Своевременное уведомление гарантирует получение всех положенных по закону выплат в полном объеме.
После того, как пенсионер увольняется с работы, он получает право на надбавки и повышения, предусмотренные законодательством именно для лиц, прекративших трудовую деятельность.
С точки зрения закона, работа по найму и регистрация ФЛП имеют одинаковое влияние на пенсионный статус.
Для обновления информации необходимо подать заявление и соответствующие подтверждающие документы (приказ о приеме/увольнении, трудовую книжку, гражданско-правовой договор или выписку из ЕГР).
Сделать это можно двумя способами:
