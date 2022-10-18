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Недоплатили 12 млрд євро. Прокуратура Німеччини проводить обшуки в Deutsche Bank

Фото: німецька прокуратура провела обшуки у Deutsche Bank (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Прокуратура Кельна сьогодні, 18 жовтня, провела обшуки у франкфуртській штаб-квартирі банку Deutsche Bank.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Обшуки також пройшли у будинках десяти колишніх співробітників банку. Обшуки пов'язані з масштабним багаторічним наслідком про податкові махінації під умовною назвою cum-ex. У межах цих схем акції різних компаній купувалися незадовго до виплати дивідендів і невдовзі продавалися. Згодом кілька разів оформлялося повернення податку з доходу з капіталу, сплаченого лише один раз.

У ході розглядів у справі cum-ex Німеччина проводила слідчі дії щодо багатьох банків, серед яких JPMorgan, Barclays, Bank of America, Morgan Stanley та ін. За даними прокуратури Кельна, внаслідок шахрайських дій держава недоотримала податки на суму близько 12 млрд євро.

Раніше ми писали, що німецька поліція прийшла з обшуками до баварської вілли російського олігарха Алішера Усманова. Його підозрюють у відмиванні коштів та ухиленні від сплати податків.

Також повідомлялося, що Румунія почала обшуки в сербській компанії NIS Petrol, контрольованій російською групою "Газпром нефть". Її підозрюють у шпигунстві.

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БерлинDeutsche Bank