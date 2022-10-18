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Недоплатили 12 млрд евро. Прокуратура Германии проводит обыски в Deutsche Bank

Фото: немецкая прокуратура провела обыски в Deutsche Bank (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Прокуратура Кёльна сегодня, 18 октября, провела обыски во франкфуртской штаб-квартире банка Deutsche Bank.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Обыски также прошли в домах десяти бывших сотрудников банка. Обыски связаны с масштабным многолетним следствием о налоговых махинациях под условным названием cum-ex. В рамках этих схем акции различных компаний покупались незадолго до выплаты дивидендов и вскоре после этого продавались. Впоследствии несколько раз оформлялся возврат налога на доход с капитала, уплаченного всего один раз.

В ходе разбирательств по делу cum-ex Германия проводила следственные действия в отношении многих банков, среди которых JPMorgan, Barclays, Bank of America, Morgan Stanley и др. По данным прокуратуры Кёльна, в результате мошеннических действий государство недополучило налоги на сумму около 12 млрд евро.

Ранее мы писали, что немецкая полиция пришла с обысками в баварскую виллу российского олигарха Алишера Усманова. Его подозревают в отмывании средств и уклонении от уплаты налогов.

Также сообщалось, что Румыния начала обыски в сербской компании NIS Petrol, контролируемой российской группой "Газпром нефть". Ее подозревают в шпионаже.

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БерлинDeutsche Bank