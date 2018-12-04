ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

За неделю в Россию не пропустили 160 граждан Украины

Новости » Недвижимость    04.12.2018 - 16:10
За неделю в Россию не пропустили 160 граждан Украины
Иллюстративное фото (УНИАН)

Россия не объясняет причин отказа во въезде украинцам

На протяжении последней недели 160 гражданам Украины отказали в въезде на территорию России. Об этом РБК-Украина сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Он добавил, что никаких документальных объяснений относительно причин отказа Россия не дает.

"В целом 160 граждан Украины не пропустили в Россию за последние шесть дней. При этом российская сторона не предоставляет никаких объяснений относительно причин не пропуска украинцев", - сообщил Демченко.

Пограничники заявляют, что Россия в такой способ действует не в правовом поле.

Напомним, в Госпогранслужбе назвали провокационными заявления России относительно увеличения отказов ее гражданам на въезд в Украину. В частности, ежесуточно через границу из России в Украину следует около 800 граждан РФ. В случае отказа на въезд украинские пограничники выдают россиянам карточки с четким объяснением причин. 

Ранее глава Госпогранслужбы Петр Цигикал сообщил, что в связи с военным положением мужчин с российским гражданством будут пропускать в Украину только по гуманитарным причинам.

 

В ГПСУ назвали число россиян, которые пересекают украинскую границу каждые сутки СБУ предотвратила кибератаку на украинские суды со стороны РФ
Новости Украины Государственная пограничная службаРоссийская Федерациявъезд
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь