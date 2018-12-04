За неделю в Россию не пропустили 160 граждан Украины

Иллюстративное фото (УНИАН)

Россия не объясняет причин отказа во въезде украинцам

На протяжении последней недели 160 гражданам Украины отказали в въезде на территорию России. Об этом РБК-Украина сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Он добавил, что никаких документальных объяснений относительно причин отказа Россия не дает.

"В целом 160 граждан Украины не пропустили в Россию за последние шесть дней. При этом российская сторона не предоставляет никаких объяснений относительно причин не пропуска украинцев", - сообщил Демченко.

Пограничники заявляют, что Россия в такой способ действует не в правовом поле.

Напомним, в Госпогранслужбе назвали провокационными заявления России относительно увеличения отказов ее гражданам на въезд в Украину. В частности, ежесуточно через границу из России в Украину следует около 800 граждан РФ. В случае отказа на въезд украинские пограничники выдают россиянам карточки с четким объяснением причин.

Ранее глава Госпогранслужбы Петр Цигикал сообщил, что в связи с военным положением мужчин с российским гражданством будут пропускать в Украину только по гуманитарным причинам.