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Держприкордонслужба радить українцям утриматися від поїздок у РФ

Новини » Надзвичайні події    04.12.2018 - 13:02
Держприкордонслужба радить українцям утриматися від поїздок у РФ
Фото: Петро Цигикал (facebook.com/mvs.gov.ua)

У ДПСУ попередили, що прикордонники РФ можуть не пропустити українців без надання пояснень

Голова Держприкордонслужби України Петро Цигикал радить українцям утриматися від поїздок у Російську Федерацію (РФ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служуб ДПСУ.

Як зазначив Цигикал, українцям, за можливості, варто утриматися від поїздок у РФ, оскільки не виключено як вплив на них спеціальних служб, так і безпідставне повернення.

Цигикал також додав, що РФ не пропускає українців без надання жодних пояснень.

"На кордоні з Росією ми фіксували повернення українців без пояснення жодних причин. Це були групи до 40 чоловік, які не змогли проїхати. Їм не надавалися ніякі документи про повернення", - зазначив він, наголосивши, що РФ діє не в правовому полі, тоді як українські прикордонники у разі повернення громадянина складають відповідний протокол.

Як повідомив очільник ДПСУ, за останні дні російські прикордонники не пустили до до РФ більше 150 українців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у зв'язку з воєнним станом чоловіків з російським громадянством будуть пропускати в Україну тільки з гуманітарних причин. Наразі в'їзд для чоловіків з громадянством Російської Федерації у віці від 16 до 60 років до України закритий.

Крім того, Україна заборонила в'їзд до Криму для іноземців. 

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