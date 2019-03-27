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За неделю от гриппа в Украине умерли три человека

Новости » Происшествия    27.03.2019 - 09:33
За неделю от гриппа в Украине умерли три человека
Иллюстративное фото (facebook.com/desnaukr)

Всего зарегистрировано более 150 тыс. больных

От гриппа в Украине за прошедшую неделю умерли трое людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр общественного здоровья Минздрава.

Сообщается, что в течение недели гриппом и ОРВИ заболели 150 304 человека, 67,6% из которых - дети в возрасте до 17 лет.

По сравнению с прошлой неделей, уровень заболеваемости среди взрослых и детей в возрасте до 17 лет уменьшился на 4,1% и 0,9% соответственно. Эпидемические пороги не превышены ни в одном регионе.

"За отчетную неделю зарегистрировано три летальных исхода вследствие гриппа (и еще три - ретроспективно), что подтверждено методом ПЦР. С начала эпидемического сезона грипп унес жизни 54 украинцев, в том числе десяти детей в возрасте до 17 лет. Ни один умерший не был вакцинирован против гриппа", - говорится в сообщении.

РБК-Украина писало, что на минувшей неделе смерть от гриппа зарегистрирована в Новоукраинском районе Кировоградской области. Лабораторно подтвержден вирус гриппа типа А (H1N1). Это седьмой летальный случай в области.

Ранее сообщалось, что за прошедшую неделю зарегистрировано 10 943 больных гриппом в Киеве. За медицинской помощью в учреждения здравоохранения области по поводу ОРВИ обратилось 2977 больных, из них 72,2% дети.

Напомним, что за неделю 11-17 марта гриппом и ОРВИ заболели свыше 153 тыс. людей. Эпидемический порог заболеваемости не был превышен ни в одной из областей.

 

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