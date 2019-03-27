За тиждень від грипу в Україні померли троє людей

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Всього зареєстровано понад 150 тис. хворих

Від грипу в Україні за минулий тиждень померли троє людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр громадського здоров'я МОЗ.

Повідомляється, що протягом тижня на грип та ГРВІ захворіли 150 304 людини, 67,6% з яких - діти віком до 17 років.

Порівняно з минулим тижнем, рівень захворюваності серед дорослих і дітей віком до 17 років зменшився на 4,1% і 0,9% відповідно. Епідемічні пороги не перевищено у жодному регіоні.

"За звітний тиждень зареєстровано три летальні випадки унаслідок грипу (і ще три - ретроспективно), що підтверджено методом ПЛР. Із початку епідемічного сезону грип забрав життя 54 українців, зокрема десяти дітей віком до 17 років. Жоден померлий не був вакцинований проти грипу", - йдеться в повідомленні.

РБК-Україна писало, що на минулому тижні смерть від грипу зареєстрована в Новоукраїнському районі Кіровоградської області. Лабораторно підтверджено вірус грипу типу А (H1N1). Це сьомий летальний випадок в області.

Раніше повідомлялося, що за минулий тиждень зареєстровано 10 943 хворих на грип в Києві. За медичною допомогою до закладів охорони здоров’я області з приводу ГРВІ звернулось 2977 хворих, з них 72,2% діти.

Нагадаємо, що за тиждень 11-17 березня на грип та ГРВІ захворіли понад 153 тис. людей. Епідемічний поріг захворюваності не був перевищений ні в одній з областей.