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В Киеве снижается заболеваемость гриппом

Новости » Общество    25.03.2019 - 15:21
В Киеве снижается заболеваемость гриппом
Иллюстративное фото (clustersalud.americaeconomia.com)

Отмечается снижение заболеваемости на 8%

За прошедшую неделю зарегистрировано 10 943 больных гриппом в Киеве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

Сообщается, что показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составлял 370,8 и ниже эпидемического порога на 56,7%.

В целом в столице наблюдается незначительное снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 8%, которое произошло за счет как взрослого, так и детского населения. Так, детей заболело - 7 252 человек (снижение на 9%), взрослых - 3 734 человек (снижение на 6,1%).

В структуре заболеваемости дети составляют 66%, а на предыдущей неделе - 66,7%. Среди школьников заболеваемость снизилась на 13% - 3 059 случаев. До медицинских заведений по 12-й неделю госпитализирован 141 человек, из них 130 - дети.

Напомним, неделей ранее в Киеве зарегистрировано 11 943 больных. Тогда фиксировалось снижение заболеваемости на 1,4%.

РБК-Украина писало, что в Кировоградской области на прошлой неделе зарегистрирован еще один летальный случай от осложнения гриппа.

За неделю гриппом в Украине заболели почти 153 тыс. человек ВОЗ представила стратегию по борьбе с гриппом
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