"Нечесність має ціну": Сирський на Донбасі пригрозив командирам за приховування правди

Сирський повідомив, що здійснив поїздку на один з гарячих напрямків фронту - Покровський. Там він мав зустріч з командирами армійських корпусів, бригад, військових частин, які виконують бойові завдання на самому напрямку та безпосередньо у Покровську.

"Заслухав доповіді щодо оперативної обстановки. Обговорили комплекс питань з метою посилення стійкості нашої оборони, недопущення подальшого просування противника. Актуальними залишаються завдання щодо пошуку і знищення окремих ворожих диверсійних груп, знищення та взяття в полон противника, що перебуває в оточенні", - зазначив він.

Сирський додав, що ведеться робота над забезпеченням військ усім необхідним, зокрема засобами для боротьби з дронами та артилерією ворога. Також він висунув командирам категоричну вимогу - про недопустимість у доповідях викривлення та приховування інформації щодо реальної ситуації на напрямках.

"Нечесність має надто високу ціну - життя наших воїнів. Моя перша вимога - правда, якою б вона не була. Командир, який приховує правду про ситуацію на полі бою, не має права бути командиром", - підкреслив Головком.