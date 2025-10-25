UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

"Нечесність має ціну": Сирський на Донбасі пригрозив командирам за приховування правди

Фото: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (facebook.com)
Автор: Антон Корж

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський висунув командирам на фронті вимогу не викривляти та не приховувати інформацію про реальний стан подій на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Сирського.

Сирський повідомив, що здійснив поїздку на один з гарячих напрямків фронту - Покровський. Там він мав зустріч з командирами армійських корпусів, бригад, військових частин, які виконують бойові завдання на самому напрямку та безпосередньо у Покровську.

"Заслухав доповіді щодо оперативної обстановки. Обговорили комплекс питань з метою посилення стійкості нашої оборони, недопущення подальшого просування противника. Актуальними залишаються завдання щодо пошуку і знищення окремих ворожих диверсійних груп, знищення та взяття в полон противника,  що перебуває в оточенні", - зазначив він.

Сирський додав, що ведеться робота над забезпеченням військ усім необхідним, зокрема засобами для боротьби з дронами та артилерією ворога. Також він висунув командирам категоричну вимогу - про недопустимість у доповідях викривлення та приховування інформації щодо реальної ситуації на напрямках.

"Нечесність має надто високу ціну - життя наших воїнів. Моя перша вимога - правда, якою б вона не була. Командир, який приховує правду про ситуацію на полі бою, не має права бути командиром", - підкреслив Головком.

Нагадаємо, українські воїни з вересня продовжують контрнаступ під Добропіллям. За словами Сирського, ЗСУ змогли звільнити від російських окупантів понад 180 квадратних кілометрів території.

А 22 жовтня українські захисники звільнили від російських окупантів село Кучерів Яр. Також їм вдалося поповнити обмінний фонд.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПокровськВійна в УкраїніОлександр Сирський