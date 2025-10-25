"Нечестность имеет цену": Сырский на Донбассе пригрозил командирам за замалчивание правды

Сырский сообщил, что совершил поездку на одно из горячих направлений фронта - Покровское. Там он встретился с командирами армейских корпусов, бригад, воинских частей, выполняющих боевые задачи на самом направлении и непосредственно в Покровске.

"Заслушал доклады по оперативной обстановке. Обсудили комплекс вопросов с целью усиления устойчивости нашей обороны, недопущения дальнейшего продвижения противника. Актуальными остаются задачи по поиску и уничтожению отдельных вражеских диверсионных групп, уничтожение и взятие в плен противника, находящегося в окружении", - отметил он.

Сырский добавил, что ведется работа над обеспечением войск всем необходимым, в частности средствами для борьбы с дронами и артиллерией врага. Также он выдвинул командирам категорическое требование - о недопустимости в докладах искажения и сокрытия информации о реальной ситуации на направлениях.

"Нечестность имеет слишком высокую цену - жизнь наших воинов. Мое первое требование - правда, какой бы она ни была. Командир, который скрывает правду о ситуации на поле боя, не имеет права быть командиром", - подчеркнул Головко.