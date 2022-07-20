Нечем платить за газ. "Нафтогаз" просит у Кабмина "субсидию" на 150 млрд гривен

"Нафтогаз Украины" спешит накопить к зиме необходимые объемы газа. Идея главы НАК Юрия Витренко об энергетическом ленд-лизе не сработала – доноры не проявили особого интереса к финансированию закупок газа на 220 млрд гривен. А Рада пока не приняла закон, который позволяет накапливать эти средства в спецфонде. Если парламент и одобрит идею, вовсе нет гарантий, что донорские деньги поступят в нужном объеме.

Юрий Витренко в начале этой недели в интервью "Единым новостям" не смог утвердительно ответить о перспективе привлечения средств по такой схеме. Вместе с тем, по словам главы компании, во время его переговоров по "газовому ленд-лизу" в США американские партнеры "не сказали нет".

Но больше нет и времени на переговоры, деньги на газ нужны уже сейчас. По решению правительства в подземных хранилищах к 1 октября должно быть 19 млрд кубометров газа. На сегодняшний день, учитывая 1 млрд собственной добычи в месяц, запас в ПХГ вырос до 11,5 млрд – к октябрю такими темпами можно увеличить объем лишь ориентировочно до 14 млрд кубометров.

Чтобы выполнить задачу правительства и достичь отметки в 19 млрд "кубов", НАК нужно импортировать еще 5,6 млрд кубометров. Учитывая уровень цен газа в Европе, на это потребуется 250 млрд гривен. Именно такой расчет содержатся в письме НАК в адрес Кабмина, с которым удалось ознакомиться РБК-Украина.

Документ датирован 14 июля. Однако неделей ранее в другом документе авторства "Нафтогаза" была зафиксирована сумма на закупку тех же 5,6 млрд "кубов" газа в размере 230 млрд гривен. А 19 числа в телеинтервью Витренко заявил, что цена кубометра импортного газа, который НАК начал закупать в июле, достигает 2 тысяч долларов. И в таком случае на закупку 5,6 млрд кубов газа нужно почти 327 млрд гривен.

Кредиты и транши из госбюджета

Часть денег, исходя из письма, у НАК есть. Но средств не хватит даже на импорт 1 млрд кубометров. Компания также планирует увеличить кредит от ЕБРР для закупки газа – сейчас открыта линия на 300 млн евро. Собеседники издания из международных финансовых организаций считают, что быстро договориться об увеличении кредита будет сложно. Ведь ранее НАК заявил кредиторам о возможной приостановке внешних платежей.

"Сейчас подписан договор на 300 млн евро, осталось подписать договор о госгарантиях. Но НАК поднял вопрос о приостановке платежей и сейчас разруливать ситуацию приходится несколько в других условиях", - сказал собеседник издания, знакомый с процессом. Кроме того, по словам самого Витренко, компания ведет переговоры с кредиторами, но суммы, которые обсуждаются, смогут обеспечить закачку лишь до 15 млрд кубометров к началу октября.

Часть денег на газ компания планирует получить от продажи стратегических активов "Укртранснафты". Но это риск, поскольку такой шаг несет потенциальную угрозу потери физической возможности транзита нефти. Да и в любом случае продажей активов УТН и кредитами необходимую сумму закрыть не удастся. Исходя из информации от "Нафтогаза", нехватка средств останется почти в районе 150 млрд гривен.

В НАК признают, что привлечение таких крупных сумм на внешних и внутренних рынках сейчас практически невозможно, а потому предлагают правительству начать финансирование компании для закупки газа напрямую из бюджета. В "Нафтогазе" считают, что это можно сделать путем увеличения уставного капитала компании.

"При таких условиях единственным возможным источником финансирования приобретения импортированного природного газа является финансирование этой закупки из государственного бюджета… Наиболее приемлемым вариантом является увеличение уставного капитала НАК "Нафтогаз Украины", - говорится в письме НАК в адрес Кабмина. По документам, имеющимся в распоряжении издания, уставный капитал предлагается увеличить на 150 млрд гривен.

По пути Тимошенко

Механизм увеличения уставного капитала "Нафтогаза" для получения денег на закупку газа начало применять в 2009 году правительство Юлии Тимошенко. Автором этой идеи тогда выступил Игорь Уманский, на тот момент исполняющий обязанности министра финансов. На тот момент это была вынужденная мера для обеспечения страны газом в кризисный период.

Украина с 2009 года перешла на рыночную цену российского газа и должна была закупать минимум 42 млрд кубометров в год. Расходы на закупку газа существенно выросли. Денег у "Нафтогаза" не хватало, а за нарушение графика поставок и оплаты грозили огромные штрафы. Только за первый квартал 2009 году размер таких штрафов мог превысить 2 млрд долларов.

Именно тогда и запустили механизм финансирования закупок газа НАК напрямую из бюджета. Он работал просто. Компания обращалась в Кабмин с просьбой увеличить уставной капитал на сумму, необходимую для оплаты газа, а Минфин выпускал ОВГЗ на эту сумму, НАК продавал их госбанкам (в основном Ощадбанку) и покупал у НБУ необходимую валюту.

Изначально этот механизм вводился как временный. Однако после смены власти его продолжали использовать еще 6 лет правительства Николая Азарова и Арсения Яценюка. Это позволяло не повышать тарифы на газ для населения и напрямую субсидировать НАК из госбюджета для закупки импортного газа.

В 2015 года НАК в последний раз получил финансирование из бюджета на 30 с лишним млрд гривен для расчета за импортный газ, а в октябре того же года Украина прекратила закупку газа напрямую в России.

Вернуть такой механизм теоретически не составит особого труда – нужно лишь внести изменения в госбюджет. Выпуск ОВГЗ для НАК – это прямое увеличение расходов и внутреннего госдолга, который на 1 июля уже превысил 1,146 трлн гривен (39,5 млрд долларов).

Премьер-министр Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

В Минфине пока отказываются комментировать вариант финансирования, предложенный НАК. Но если решение будет принято, то расходы госбюджета текущего года увеличатся с 2,081 до 2,231 трлн гривен, а граничный дефицит – с 744 млрд гривен до 894 млрд гривен.

"Технически это возможно. Но пока мы ориентируемся на деньги доноров", - сказал в комментарии РБК-Украина глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев.

Дело – в ставке

Технически это действительно возможно, но практически реализация такого механизма достаточно проблематична, считает экс-министр финансов Игорь Уманский. "Сейчас банки (госбанки - ред.) не будут покупать ОВГЗ "Нафтогаза" – могут согласиться только в том случае, если их "нагнут". А так это им совсем невыгодно. Минфин выпускает бумаги с доходностью 11%-12%, а ставка рефинансирования 25%", – заявил Уманский.

Подобного мнения придерживается и руководитель подразделения макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук. По его словам, желание банков покупать новые ОВГЗ ограничено в первую очередь низкими ставками, которые предлагает Минфин. "Чтобы создать спрос со стороны банков, нужно повышать ставки", - отметил он в комментарии изданию.

Компании капитализируют обычно довольно "длинными" по сроку обращения ОВГЗ. И даже если ставка будет плавающей, банки это сильно не заинтересует, считает Ваврищук.

"Вряд ли будут предлагать высокую ставку на насколько лет вперед. Скорее, будет плавающая ставка, и она должна быть достаточно высокой. Но даже в этом случае спрос будет очень ограничен, потому что банки не готовы отказываться от ликвидности на такой длительный период", - отметил эксперт.

В приказном порядке заставить госбанки выкупать ОВГЗ в условиях системы корпоративного управления (наличие набсовета банка – ред.), по его мнению, тоже будет довольно проблематично.

"Ситуация уже не та, которая была до 2015 года, когда госбанки "на автомате" покупал ОВГЗ госкомпаний. Сейчас госбанки могут прислушиваться к пожеланиям Минфина, но навязать им несколько десятков миллиардов гривен – это точно нереально. Можно вести переговоры о нескольких миллиардах гривен, но точно не о десятках миллиардов", - отметил он. Кроме того, если банки скупят ОВГЗ "Нафтогаза", им просто не за что будет покупать бумаги Минфина.

Вторая проблема, которая может возникнуть – перевод гривны в евро для оплаты газа. НАК, получив гривну от банков, должен будет скупить за нее евро на межбанковской валютной бирже. Кстати, в своем письме Кабмину "Нафтогаз" просит содействия со стороны НБУ по обеспечению валютным ресурсом. В Нацбанке пока не комментируют возможные последствия таких крупных операций на межбанке – 150 млрд гривен это примерно 5 млрд долларов, учитывая, что импортеры покупают валюту по курсу 29,25 гривен/доллар.

НАК может не хватить денег на закачку газа на зиму (Фото: GettyImages)

Сейчас для импортеров валюта продается без ограничений. Если не хватает на межбанке, Нацбанк напрямую продает ее из резерва. Но сумма в 5 млрд долларов, пусть и растянутая на два месяца (август-сентябрь) – слишком велика, учитывая резервы НБУ.

"5 млрд евро – это катастрофически большая сумма, учитывая текущий уровень резервов – это практически четверть резервов. Продажа такой суммы будет иметь катастрофические последствия для макроэкономической стабильности без преувеличения", - убежден Ваврищук.

Время поджимает

Если деньги на закупку газа и найдут, то к октябрю увеличить запас до 19 млрд кубометров не удастся физически. Начинать нужно было минимум месяц-два назад.

Гарантированная мощность для импорта через Словакию, Польшу и Венгрию составляет 54 млн кубометров в сутки, в месяц – 1,6 млрд кубометров. Даже если начать импорт с 20 июля, то к октябрю можно закачать лишь 3,7 млрд кубометров, но никак не 5,6 млрд. И это общая мощность для всех импортеров, в том числе и промышленных, которые закупают газ и сразу его используют.

Объем в 19 млрд кубометров – это уровень газа с максимальным запасом и учетом вероятности существенного сокращения собственной добычи в результате военных действий, которая пока снизилась на 6%.

Витренко уверяет, что без учета военной угрозы Украина пройдет зиму без проблем с запасом 15 млрд кубометров газа. Но если линия фронта продвинется вглубь, а оккупанты захватят территории с местами промышленной добычи газа, то дополнительные объемы газа в хранилищах будут просто необходимы.

Ключевые участники этого процесса – и Кабмин, и "Нафтогаз" – явно перестраховываются. Правительство, чтобы не допустить проблем с отопительным сезоном, а руководство НАК – чтобы не ввести компанию в дополнительные расходы и не быть уволенным за саботаж.

Только учитывая, насколько газовая тема социально чувствительная, промахи с подготовкой к зиме могут иметь и политические последствия. И в таком случае найти виновных не составит труда ни президенту, ни оппозиции.