Заморозить до конца войны. Будет ли Украина платить по внешним долгам

Власти Украины в связи с войной могут попросить кредиторов отсрочить выплаты по внешним долгам, как вариант – на срок до двух лет. Решение пока не принято, но в Кабмине не против, чтобы кредиторы сами сделали первый шаг. Подробнее – в материале РБК-Украина.

Платежи по госдолгу – одна из самых затратных статей госбюджета. На 22-й год только на обслуживание – выплаты по процентам – запланировано около 164 млрд гривен. Из них свыше 58 млрд гривен – внешним кредиторам. Можно было бы сказать, что это не так много, как в предыдущие несколько лет, если бы не война.

Из-за российской агрессии казна опустела вслед за "просевшей" экономикой. А потому все чаще среди политиков и финансистов стал звучать вопрос – когда Украина запросит у кредиторов реструктуризацию или заморозку долгов. Официально в Минфине эту тему не комментируют, избегая даже разговоров "не под запись".

Но процесс переноса долговых платежей уже начался, причем с госкомпаний. Кабмин одобрил сделку об отсрочке внешних выплат НАК "Нафтогаз Украины" на 335 млн долларов до июля 2024 года. Кредиторы могут получить предложения от НАК уже в начале следующей недели.

Платить или нет – главный вопрос

Западные партнеры обещали массированную финансовую поддержку Украины. Но поступления кредитных и грантовых средств пока не настолько активны, чтобы покрыть бюджетные потребности. Из ожидаемых 5 млрд долларов, к примеру, в мае, Минфин получил только 2 млрд. Дальше ситуация несколько улучшилась, но не настолько, чтобы полностью закрыть проблему с дефицитом бюджета.

Едва ли стоит ожидать более существенного увеличения поступлений из-за рубежа до конца лета, учитывая, что все международные финансовые организации в августе уходят в отпуск. Активизация финансирования может начаться уже с сентября.

В ситуации, когда, по сути, военный бюджет наполняется за счет средств налогоплательщиков и кредитов под низкие проценты, выплачивать коммерческие долги частным кредиторам, по мнению советника президента Олега Устенко, "не очень корректно". А потому, считает он, нужно приостановить выплаты и перенести их на пару лет.

"В этом году по нашему внешнему долгу, включая и тело кредита, и проценты по этим кредитам, мы должны выплатить 3 млрд долларов – это не такая большая сумма. И мы можем это сделать, и уже половину все равно выплатили. С моей точки зрения, мы должны торпедировать этот вопрос, мы должны поставить на паузу все наши выплаты по внешним долгам", – заявил он в интервью РБК-Украина.

Устенко считает, что сейчас, когда активная фаза войны затянулась, рисков опасаться потери коммерческих финансовых рынков из-за приостановки платежей нет. Тогда как еще в первые недели войны он придерживался другой точки зрения.

"Но в нашем случае, когда война продолжается уже пятый месяц подряд, когда точно неизвестно, когда она закончится, то волноваться по поводу того, что в течение следующего года или даже двух лет ты не сможешь выйти на внешние рынки заимствования капитала, нелогично", - заявил советник президента.

Олег Устенко (Фото: GettyImages)

Есть два варианта – отсрочка всех платежей (проценты и тело) на два года или просто приостановка с условием обсуждения вопроса о дальнейших выплатах после завершения войны. Срок в два года Устенко объясняет тем, что за этот период экономика Украины сможет вернуться на довоенный уровень. Но оба варианта, которые правительство потенциально может предложить кредиторам – вполне рабочие, считает советник главы государства.

Следующая выплата Украины по евробондам должна быть в сентябре – порядка 1,5 млрд долларов. И пока власти не говорили о возможности того, что платеж не состоится. Но на то, что приостановка выплат теоретически возможна осенью, намекнул премьер Денис Шмыгаль.

"Надо начать с того, что мы о реструктуризации сейчас не говорим… До сентября мы будем смотреть на финансовое состояние, финансовую ситуацию", – сказал он в интервью LB.ua. Шмыгаль отметил, что Украина была бы благодарна, если бы кредиторы сами вышли с какими-то предложениями на этот счет.

В Минфине, который непосредственно занимается вопросами госдолга, тему возможности приостановки платежей или реструктуризации не комментируют. Это абсолютно оправданно, поскольку даже косвенное подтверждение такой возможности может привести к спекуляциям бумагами.

Старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович считает, что если Украина все-таки решится на какие-то изменения в отношениях с кредиторами, то ими это будет воспринято с пониманием.

"Решение отложить или приостановить выплаты вряд ли получит резкую негативную оценку инвесторов или будет иметь первостепенное влияние на восприятие Украины после победы, потому что будет следствием войны, а не плохой экономической политики или неправильного управления долгом", - уверен эксперт.

Инвесторы, по словам Котовича, уже учли возможность приостановки выплат в ценах еврооблигаций. Но, в любом случае, говорить о реструктуризации сейчас не стоит, ведь невозможно спрогнозировать, когда и как закончится война. Кроме того, по словам эксперта, нужно разделять приостановку платежей, когда выплаты просто откладываются без изменения условий, и реструктуризацию, при которой условия (процентные ставки и т.д) могут меняться.

Глава аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий считает, что если Украина и решится на перенос сроков платежей, то это не станет сюрпризом для кредиторов.

"Во 2-м полугодии примерно 70% выплат бюджета, включая бюджетные расходы и погашение долгов, будут финансироваться долгами или грантами. Это означает, что мы должны ответственно относиться к расходованию этих денег. А выплата долгов по номиналу сейчас, особенно учитывая, что их цена – треть от номинала, – это не лучшие расходы", - отметил он.

Приостановка платежей возможна лишь по коммерческим валютным заимствованиям (евробонды) – обслуживание кредитов международных финансовых организаций (МВФ, ЕБРР, ВБ и т.д.) планируется проводить по графику.

Министр финансов Сергей Марченко (Фото: пресс-служба Кабмина)

Реструктуризировать или приостанавливать платежи по этим кредитам нет смысла, поскольку они продолжают финансирование, которым, попросту говоря, можно покрывать имеющиеся долги.

В МВФ говорят, что пока "Украина аккуратно обслуживает свой долг". Представитель Фонда Джерри Райс в четверг заявил, что в МВФ ожидают, что так и будет продолжаться впредь. Он отметил, что фонд уже выделил 1,4 млрд долларов Украине и создал специальный счет для донорской помощи, в который сделали вклад Канада (773 млн долларов), Германия (1 млрд евро) и Нидерланды (200 млн евро). "Мы ожидаем большего в ближайшие дни", – добавил Райс. Реакцию на это заявление от Минфина РБК-Украина получить пока не удалось.

"Нафтогаз" начал первым

Работа над переносом платежей уже фактически началась с госкомпаний. В начале июля НАК "Нафтогаз Украины" дала понять инвесторам, что в условиях войны в интересах энергобезопасности может приостановить выплаты.

"Компания в настоящее время оценивает свою ликвидность и операционные потребности в соответствии с поддержкой стратегических приоритетов Украины, в том числе с целью сохранения имеющихся денежных средств", - говорилось в сообщении от 4 июля.

Платеж в 335 млн долларов по кредиту компании "Kondor Finance plc" (евробонды выпуска 2019 года) НАК должен провести 19 июля. По информации РБК-Украина, в начале следующей недели планируется встреча с держателями бумаг, чтобы обсудить вопрос переноса платежей по этому долгу (тела и процентов) на два года. Кабинет министров, как исполняющий полномочия Наблюдательного совета НАК, уже одобрил такую сделку. Кредиторы НАК уже заявили, что против такой операции, поскольку считают, что вряд ли компания испытывает нехватку наличности для выплаты.

По неофициальной информации, приостановить платежи могут еще некоторые госкомпании, у которых до конца года ожидаются внешние выплаты – сейчас этот вопрос обсуждается. Пока "Укрзализныця" выполнила последний платеж в текущем году по еврооблигациям, выплатив 11 июля 36 млн долларов по купону.

До конца года выплаты предстоят Укравтодору, "Укрэнерго", Ощадбанку, Укрэксимбанку и городу Киеву. Собеседники издания от некоторых заемщиков сказали, что по ситуации на сегодняшний день вопрос о выплатах будут принимать сами по мере приближения сроков расчетов, исходя из обстановки и наличия ресурсов.

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Украина за почти пять месяцев полномасштабной войны проявила себя как надежный заемщик, продолжая выполнять свои обязательства и гасить долги. Сможет ли страна это делать дальше на фоне российской агрессии и вялой динамики внешних вливаний – вопрос открытый.

Идея премьера о том, что кредиторы могли бы и сами выйти с предложениями об отсрочке выплат – явно не лишена смысла и это далеко не фантастический сценарий, а, скорее, еще один возможный элемент международной поддержки, даже со стороны частных фондов.

Что, безусловно, стало бы серьезным подспорьем для правительства, по крайней мере, пока не закончится фаза активных боевых действий. Ведь деньги Украине нужны не меньше, чем оружие, чтобы прогнать врага со своей территории и победить.