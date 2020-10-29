Нечем гордиться: в Кабмине Украины отреагировали на гиперзвуковое оружие России

Вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегической промышленности Олег Уруский считает, что России пока нечем гордиться в связи с испытаниями российского гиперзвукового оружия. Пока испытания проходят не очень удачно.

Об этом Уруский заявил в интервью РБК-Украина.

По его словам, гордиться оружием можно лишь тогда, когда оно уже отработано и поставлено на вооружение.

"Оно (гиперзвуковое оружие - ред.) пока находится на этапе испытаний и не очень удачных, потому я пока не вижу чем здесь можно гордиться. Картинок можно много рисовать, но только тогда, когда оружие станет на вооружение, можно говорить, что ты чем-то владеешь", - считает Уруский.

Он добавил, что пока в Украине не планируют заниматься разработками гиперзвукового оружия.

"У нас есть собственное мнение, как развивать системы противодействия врагу и его сдерживания от активных действий. Я лично думаю, что надо работать в направлении противоракетной обороны и разработки собственного ракетного оружия", - сказал вице-премьер.

Напомним, в феврале 2020 года стало известно, что Россия начала испытания гиперзвукового оружия.

Позже президент РФ Владимир Путин заявил о планах оснастить российский Военно-морской флот гиперзвуковым оружием, отметив уникальность российских разработок.

При этом президент США Дональд Трамп обвинил Россию в похищении данных о технологиях гиперзвукового оружия.