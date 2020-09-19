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Трамп обвинил Россию в краже данных о технологии ракеты

Вашингтон, Суббота 19 сентября 2020 06:13
Трамп обвинил Россию в краже данных о технологии ракеты
Фото: Дональд Трамп (facebook.com-POTUS)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Дональд Трамп обвинил Россию в похищении данных о технологиях гиперзвукового оружия. Это якобы произошло при администрации его предшественника Барака Обамы.

Такое заявление он сделал во время предвыборного митинга в Миннесоте.

Глава Белого дома отметил, что у России есть гиперзвуковая ракета, которая в пять раз быстрее обычной ракеты.

По словам американского лидера, Москва сумела получить эту информацию во время президентства Обамы, после чего страна смогла создать такую ракету.

Вместе с тем Трамп заявил, что у США имеется значительно более быстрая ракета.

Напомним, ранее Трамп заявил, США имеют на вооружении мощные и быстрые ракеты, а также ведут разработку гиперзвуковых ракет.

Позже он рассказал, что новейшая гиперзвуковое ракета США будет в 17 раз быстрее, чем самые быстрые на сегодня ракеты.

Кроме того, в штате Невада прошли испытания истребителя четвертого поколения F-15E Strike Eagle, который оснащен ядерным зарядом B61-12.

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