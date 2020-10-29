Нема чим пишатися: у Кабміні України відреагували на гіперзвукову зброю Росії

Віце-прем'єр-міністр, міністр з питань стратегічної промисловості Олег Уруський вважає, що Росії поки нічим пишатися у зв'язку з випробуваннями російської гіперзвукової зброї. Поки випробування проходять не дуже вдало.

Про це Уруський заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, пишатися зброєю можна лише тоді, коли вона вже відпрацьована і поставлена на озброєння.

"Вона (гіперзвукова зброя - ред.) поки знаходиться на етапі випробувань і не дуже вдалих, тому я поки не бачу чим тут можна пишатися. Картинок можна багато малювати, але тільки тоді, коли зброя стане на озброєння, можна говорити, що ти чимось володієш", - вважає Уруський.

Він додав, що поки в Україні не планують займатися розробками гіперзвукової зброї.

"У нас є власна думка, як розвивати системи протидії ворогові і його стримування від активних дій. Я особисто думаю, що треба працювати в напрямку протиракетної оборони і розробки власної ракетної зброї", - сказав віце-прем'єр.

Нагадаємо, в лютому 2020 року стало відомо, що Росія почала випробування гіперзвукової зброї.

Пізніше президент РФ Володимир Путін заявив про плани оснастити російський Військово-морський флот гіперзвуковою зброєю, відзначивши унікальність російських розробок.

При цьому президент США Дональд Трамп звинуватив Росію у викраденні даних про технології гіперзвукової зброї.