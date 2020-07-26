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Путин объявил о планах оснастить флот гиперзвуковым оружием

Воскресенье 26 июля 2020 12:35
Путин объявил о планах оснастить флот гиперзвуковым оружием
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Александр Белоус

Российское оружие якобы "не имеет аналогов в мире"

Президент РФ Владимир Путин заявил о планах оснастить Военно-морской флот России гиперзвуковым оружием. При этом он настаивает на "уникальности" российских разработок.

Об этом он сказал на военно-морском параде в Санкт-Петербурге, передает агентство "Интерфакс".

"Уникальные преимущества и повышение боевых возможностей флота будут достигаться за счет широкого внедрения передовых цифровых технологий, не имеющих аналогов в мире гиперзвуковых ударных комплексов, беспилотных подводных аппаратов, за счет самых эффективных средств обороны", - сказал он.

Напомним, в послании Федеральному собранию в феврале 2019 года Путин сообщил, что ракета "Циркон" будет способна поражать наземные и надводные цели на дальности свыше 1 тысячи километров со скоростью около 9 Махов (Мах - скорость звука).

Отметим, в декабре 2019 года президент России Владимир Путин заявил, что якобы "только РФ имеет гиперзвуковое оружие" и опережает в этом другие страны.

В июне 2020 года Военно-воздушные силы США провели успешные летные испытания гиперзвуковых боевых блоков с системой воздушного запуска ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon), носителями которых стали стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress

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