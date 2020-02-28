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В России испытывают новейшее гиперзвуковое оружие

Новости » Политика     28.02.2020 - 12:31
В России испытывают новейшее гиперзвуковое оружие
Иллюстративное фото (kremlin ru)

В России заявили, что "это позволит качественно увеличить боевой потенциал Северного флота"

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил об испытании новейшего гиперзвукового оружия. Об этом сообщают росСМИ.

Шойгу отметил, что "все это позволит качественно увеличить боевой потенциал Северного флота".

"Продолжаются испытания нового оружия, в том числе гиперзвукового. Все это позволит качественно увеличить боевой потенциал Северного флота и других флотов ВМФ России", - заявил он.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что наличие гиперзвукового оружия в Российской Федерации сделало бессмысленными расходы других стран на военное сдерживание РФ. По его словам, система противоракетной обороны Запада направлена на уничтожение ядерного потенциала России.

Он также заявил, что СССР и Россия якобы "никогда не стремились создавать угрозы для других стран", но при этом рассказал о планах создания новых межконтинентальных ракет.

Ранее пресс-конференции Путин заявил, что "исконно русские территории" при создании СССР были переданы Украине. В частности, он заявил, что все "Причерноморье, западные земли были переданы Украине" со странной формулировкой для повышения процентного соотношения пролетариата в Украине, потому что Украина была сельской территорией".

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