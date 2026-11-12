Небом до порятунку: вражаючі кадри шостої евакуації важкопораненого бійця дроном StarGate

Українські військові провели шосту успішну евакуацію тяжкопораненого бійця за допомогою дрона StarGate. З'явилися вражаючі кадри цього порятунку.

Як виконували надскладну місію, розповідає РБК-Україна з посиланням на розповідь військових про евакуацію.

Дрон обережно доставив пораненого до безпечного місця

На кадрах відео можна побачити, як український військовий дуже обережно, метр за метром тягне важкопораненого побратима до евакуаційного дрона StarGate, щоб доправити його повітрям до стабпункту.

Евакуйований - Сергій, боєць 475-го окремого штурмового полку CODE 9.2. Він дістав тяжкі поранення руки й ноги внаслідок удару ворожого FPV-дрона. Після цього не міг пересуватися самостійно.

Через складний рельєф місцевості, мінні загородження, обстріли та систематичні атаки російських військ наземна евакуація пораненого була неможливою.

Читайте також: Понад 15 км у небезпечній зоні: дрон StarGate втретє допоміг евакуювати пораненого з поля бою

Після успішної повітряної евакуації Сергія доправили до лікарні, де він проходить лікування. Операцію провели бійці 475-го штурмового полку CODE 9.2.

Ще вже шоста успішна евакуація

За словами військових, це вже шостий поранений, якого евакуювали повітрям за допомогою StarGate.

Варто нагадати, що українська технологічно-оборонна компанія SkyFall розробила дрон StarGate для евакуації поранених з позицій, куди наземний транспорт не може дістатися.

Читайте також: За 5 км від кордону з РФ: військові з безпілотником StarGate здійснили дві складні евакуації бійців

StarGate може переносити до 150 кг корисного навантаження й розвивати швидкість до 105 км/год. Евакуаційний модуль створили на основі сертифікованих медичних нош. Бортові системи штучного інтелекту, навігації та резервування зв'язку дають змогу дрону продовжувати політ в умовах глушіння GPS і втрати зв'язку.