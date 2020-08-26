Небольшое снижение: что происходит с курсом доллара 26 августа

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подешевел на 6 копеек

В обменных пунктах Украины 26 августа 2020 года в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 6 копеек до 27,52 гривен за доллар. Курс евро снизился на 8 копеек до 32,48 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,28 (27,31 - 25 августа), продажи - 27,52 (27,58 - 25 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 32,00 (32,00 - 25 августа), продажи - 32,48 (32,56 - 25 августа) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,39 (3,43 - 25 августа), продажи 3,77 (3,82 - 25 августа) грн за 10 рублей.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 26 августа 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 27,41 гривен за доллар, курс в покупке до 27,38 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 32,39 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 26 августа справочный курс на уровне 27,36 грн/доллар, снизив его по сравнению с 25 августа (27,44 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 27,40 - 27,60 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Как сообщало РБК-Украина, глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что признание банка "Аркада" неплатежеспособным не отразится на банковской системе Украины, поскольку специализированный банк занимал небольшую долю.

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается умеренный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,3/27,6 грн.