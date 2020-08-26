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Невелике зниження: що відбувається з курсом долара 26 серпня

Київ, Середа 26 серпня 2020 12:25
Невелике зниження: що відбувається з курсом долара 26 серпня
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар подешевшав на 6 копійок

В обмінних пунктах України 26 серпня 2020 року о 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 6 копійок до 27,52 гривень за долар. Курс євро знизився на 8 копійок до 32,48 гривень за євро.

Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,28 (27,31 - 25 серпня), продажу - 27,52 (27,58 - 25 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 32,00 (32,00 - 25 серпня), продажу - 32,48 (32,56 - 25 серпня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,39 (3,43 - 25 серпня), продажу 3,77 (3,82 - 25 серпня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 26 серпня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 27,41 гривень за долар, курс купівлі до 27,38 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 1 копійку до 32,39 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 26 серпня довідковий курс на рівні 27,36 грн/долар, знизивши його порівняно з 25 серпня (27,44 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 27,40 - 27,60 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Невелике зниження: що відбувається з курсом долара 26 серпня

Як повідомляло РБК-Україна, глава НБУ Кирило Шевченко заявив, що визнання банку "Аркада" неплатоспроможним не позначиться на банківській системі України, оскільки спеціалізований банк займав невелику частку.

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується помірне зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,6 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,3/27,6 грн.

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