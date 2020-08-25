Небольшой рост: что происходит с курсом доллара 25 августа

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подорожал на 4 копейки

В обменных пунктах Украины 25 августа 2020 года в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 4 копейки до 27,58 гривен за доллар. Курс евро снизился на 2 копейки до 32,56 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,31 (27,27 - 21 августа), продажи - 27,58 (27,54 - 21 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 32,00 (32,11 - 21 августа), продажи - 32,56 (32,58 - 21 августа) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,43 (3,43 - 21 августа), продажи 3,82 (3,82 - 21 августа) грн за 10 рублей.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 25 августа 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 27,49 гривен за доллар, курс в покупке до 27,36 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 20 копеек до 32,48 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 25 августа справочный курс на уровне 27,44 грн/доллар, повысив его по сравнению с 21 августа (27,38 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 27,35 - 27,60 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 17-21 августа 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 129,50 млн долларов.

Таким образом, НБУ продолжил покупку валюты на межбанке, сократив ее почти в два раза по сравнению с прошлой неделей, когда объем покупки составил 223 млн долларов.

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается умеренный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,3/27,6 грн.