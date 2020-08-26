ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Банкротство банка "Аркада" не повлияет на банковскую систему, - глава НБУ

Киев, Среда 26 августа 2020 11:23
Банкротство банка "Аркада" не повлияет на банковскую систему, - глава НБУ
Фото: Кирилл Шевченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Большинство вкладчиков банка получат свои деньги

Признание банка "Аркада" неплатежеспособным не отразится на банковской системе Украины. Специализированный банк занимал небольшую долю.

Об этом на брифинге сказал глава НБУ Кирилл Шевченко.

По его словам, активы банка "Аркада" в банковской системе составляли менее чем 1,1%. "Поэтому никакого влияния на работу банковской системы это не оказывает", - сказал он.

Глава НБУ напомнил, что банк "Аркада" существовал 27 лет как специализированный банк, который управлял фондами финансирования строительства.

"И уже долгое время застройщики, которые связаны с банком, задерживают ввод в эксплуатацию ряда объектов, таких как жилой комплекс "Эврика", "Патриотика" в городе Киеве. И ответственность за недострои несет застройщик, а не банк. Национальный банк не регулирует деятельность застройщиков", - сказал он.

Как отметил Шевченко, 72% вкладчиков банка получат свои деньги в полном объеме. "Это 4746 человек, их вклады составляют менее чем гарантированная государством сумма 200 тысяч гривен. Всего Фонд гарантирования выплатит таким вкладчикам 290 млн гривен", - сказал он и добавил, что другие вкладчики получат средства в порядке, установленном законодательством.

Напомним, Национальный банк Украины 25 августа отнес банк "Аркада" к категории неплатежеспособных, а 26 августа в банке была введена временная администрация.

Как сообщало РБК-Украина, по данным НБУ, основной причиной банкротства банка "Аркада" стал вывод владельцами банка большого здания в центре Киева и передача его в залог родственным структурам.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Национальный банк УкраиныАркада Банкбанки
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь