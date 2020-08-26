Банкротство банка "Аркада" не повлияет на банковскую систему, - глава НБУ

Фото: Кирилл Шевченко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Большинство вкладчиков банка получат свои деньги

Признание банка "Аркада" неплатежеспособным не отразится на банковской системе Украины. Специализированный банк занимал небольшую долю.

Об этом на брифинге сказал глава НБУ Кирилл Шевченко.

По его словам, активы банка "Аркада" в банковской системе составляли менее чем 1,1%. "Поэтому никакого влияния на работу банковской системы это не оказывает", - сказал он.

Глава НБУ напомнил, что банк "Аркада" существовал 27 лет как специализированный банк, который управлял фондами финансирования строительства.

"И уже долгое время застройщики, которые связаны с банком, задерживают ввод в эксплуатацию ряда объектов, таких как жилой комплекс "Эврика", "Патриотика" в городе Киеве. И ответственность за недострои несет застройщик, а не банк. Национальный банк не регулирует деятельность застройщиков", - сказал он.

Как отметил Шевченко, 72% вкладчиков банка получат свои деньги в полном объеме. "Это 4746 человек, их вклады составляют менее чем гарантированная государством сумма 200 тысяч гривен. Всего Фонд гарантирования выплатит таким вкладчикам 290 млн гривен", - сказал он и добавил, что другие вкладчики получат средства в порядке, установленном законодательством.

Напомним, Национальный банк Украины 25 августа отнес банк "Аркада" к категории неплатежеспособных, а 26 августа в банке была введена временная администрация.

Как сообщало РБК-Украина, по данным НБУ, основной причиной банкротства банка "Аркада" стал вывод владельцами банка большого здания в центре Киева и передача его в залог родственным структурам.