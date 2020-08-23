Аналитики прогнозируют дальнейший рост курса доллара

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

В конце августа доллар продолжит дорожать

В течение ближайшей недели ожидается умеренный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,3/27,6 грн.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

Как отметил аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне умеренно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,1-0,4%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 27,41 до 27,48 грн (+0,3%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время выросли с 27,31/27,34 до 27,43/27,46 (+0,4%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 27,27/27,51 до 27,29/27,55 (+0,1%/+0,2%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 0,9% до 1,0% за счет более быстрого роста курса продажи по сравнению с покупкой.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 17-21 августа 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 129,50 млн долларов.

Таким образом, НБУ продолжил покупку валюты на межбанке, сократив ее почти в два раза по сравнению с прошлой неделей, когда объем покупки составил 223 млн долларов.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что курс доллара до конца 2020 года будет колебаться в районе 27-28 грн/доллар и выше 29 гривен курс не поднимется.