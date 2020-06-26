Невелике зниження: що відбувається з курсом долара 26 червня

Фото: обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 1 копійку після зростання

В обмінних пунктах України сьогодні, 26 червня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 1 копійку до 26,80 гривень за долар. Курс євро знизився на 6 копійок до 30,04 гривень за євро.

Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,60 (26,59 - 25 червня), продажу - 26,80 (26,81 - 25 червня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,63 (29,67 - 25 червня), продажу - 30,04 (30,12 - 25 червня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,42 (3,44 - 25 червня), продажу 3,87 (3,87 - 25 червня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 25 червня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 4 копійки до 26,70 гривень за долар, курс купівлі до 26,68 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 5 копійок до 29,94 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 26 червня довідковий курс на рівні 26,69 грн/долар, знизивши його порівняно з 25 червня (26,70 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 26,60 - 26,85 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Нагадаємо, заступник глави НБУ Дмитро Сологуб заявив, що економіка України поки що не пройшла дно кризи.

Зазначимо, МВФ погіршив прогноз падіння світової економіки в 2020 році до 4,9%.

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Автор: Олександр Білоус