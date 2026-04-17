Небо ЄС може "закритись": на скільки днів залишилось пального в аеропортах

Постачання нафти майже зупинилися. Повітряний простір залишається нестабільним уже сім тижнів.

"У Європи залишилося приблизно шість тижнів авіаційного палива", - заявив голова Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Бірол.

Він попередив про неминуче скасування рейсів найближчим часом. Навіть двотижневе перемир'я між Вашингтоном та Тегераном не виправило ситуацію. Логістичні ланцюжки розірвані, а нафтопереробні заводи не встигають наповнювати резервуари.

Обвал поставок підняв ціни на нафту Brent вище 100 доларів за барель. Крім того, 75% імпорту реактивного палива до ЄС надходить саме з Близького Сходу.

Перші жертви енергокризи

Великі перевізники вже зазнають збитків і німецький авіагігант Lufthansa оголосив про закриття свого регіонального підрозділу CityLine. Причина - аномально висока вартість пального та страйки персоналу.

Прогнози на літо негативні - постачальники відмовляються гарантувати наявність палива.

"Наші постачальники змінюють свої прогнозні періоди й більше не бажають давати прогноз на часовий проміжок, який виходить за межі одного місяця", - повідомила технічний директор Lufthansa Грація Віттадіні.

Аеропорти повідомляють про порожні баки. Рівень запасів у центрах зберігання впав до критичного мінімуму. Якщо протока залишиться закритою, польоти з точки А в точку Б стануть розкішшю або взагалі припиняться.

Що таке реактивне пальне і чому його не вистачає

Літаки використовують не звичайне пальне, а спеціальне, реактивне. Це високоочищений продукт на основі гасу. Найпоширеніші марки - Jet A та Jet A-1. Для екстремальних морозів використовують Jet B.

Його виробляють гіганти ринку: Shell, ExxonMobil та Saudi Aramco. У 2025 році світ споживав майже 7,8 мільйона барелів на день. У 2026 році цей показник мав зрости, але війна перекреслила плани.

Паливо зберігається у величезних резервуарах в аеропортах. Система заправки літаків - це складна мережа підземних гідрантів. Швидко змінити логістику та знайти заміну близькосхідному паливу неможливо. Безперебійний потік з Ормузької протоки є ключовою умовою для польотів над континентом.

Літній сезон у Європі - це 747 мільйонів пасажирів щороку. Цього літа замість літаків європейці можуть побачити лише порожні розклади на табло аеропортів, зазначається у матеріалі.