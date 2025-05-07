"Небо агресора - неспокійне": Зеленський натякнув на ударну відповідь РФ
Україна щотижня працює над посиленням захисту свого повітряного простору. І тому справедливо, що російське небо сьогодні дзеркально теж неспокійне.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.
За його словами, триває робота з міжнародними партнерами не лише щодо постачання нових систем ППО та ракет, але й щодо локалізації їхнього виробництва в Україні.
Зеленський наголосив, що це стратегічне рішення, важливе не тільки для України, а й для всієї Європи, оскільки захист українського неба є частиною майбутньої безпекової архітектури континенту
"І загалом для безпеки у Європі, не лише для нашої країни, захист неба України - це одна з основ майбутньої безпекової архітектури. Абсолютно справедливо, що російське небо, небо агресора, сьогодні дзеркально теж неспокійне", - сказав він.
Дронові атаки по Росії
Останні декілька днів почастішали атаки ударними дронами по різних регіонах Росії. Зокрема, у ніч на 6 травня ударні БпЛА атакували Москву, Підмосков'я і чотири регіони країни. В московських аеропортах оголошували план "Килим".
Того ж дня були виявлені безпілотники, що летіли вбік російської столиці.
А минулих вихідних БпЛА вдарили по заводу "Стріла" в Брянській області. Підприємство виготовляє продукцію для оборонно-промислового комплексу.
Сьогодні стало відомо, що далекобійні дрони СБУ цієї ночі уразили два заводи ВПК в російському тилу - "Базальт" та "Сплав".
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