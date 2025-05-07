"Небо агрессора - неспокойное": Зеленский намекнул на ударный ответ РФ

Украина еженедельно работает над усилением защиты своего воздушного пространства. И поэтому справедливо, что российское небо сегодня зеркально тоже неспокойно.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения.

По его словам, продолжается работа с международными партнерами не только по поставкам новых систем ПВО и ракет, но и по локализации их производства в Украине.

Зеленский отметил, что это стратегическое решение, важное не только для Украины, но и для всей Европы, поскольку защита украинского неба является частью будущей архитектуры безопасности континента

"И в целом для безопасности в Европе, не только для нашей страны, защита неба Украины - это одна из основ будущей архитектуры безопасности. Совершенно справедливо, что российское небо, небо агрессора, сегодня зеркально тоже неспокойное", - сказал он.