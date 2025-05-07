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"Небо агрессора - неспокойное": Зеленский намекнул на ударный ответ РФ

Среда 07 мая 2025 22:40
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"Небо агрессора - неспокойное": Зеленский намекнул на ударный ответ РФ Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Украина еженедельно работает над усилением защиты своего воздушного пространства. И поэтому справедливо, что российское небо сегодня зеркально тоже неспокойно.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения.

По его словам, продолжается работа с международными партнерами не только по поставкам новых систем ПВО и ракет, но и по локализации их производства в Украине.

Зеленский отметил, что это стратегическое решение, важное не только для Украины, но и для всей Европы, поскольку защита украинского неба является частью будущей архитектуры безопасности континента

"И в целом для безопасности в Европе, не только для нашей страны, защита неба Украины - это одна из основ будущей архитектуры безопасности. Совершенно справедливо, что российское небо, небо агрессора, сегодня зеркально тоже неспокойное", - сказал он.

Дроновые атаки по России

Последние несколько дней участились атаки ударными дронами по разным регионам России. В частности, в ночь на 6 мая ударные БпЛА атаковали Москву, Подмосковье и четыре региона страны. В московских аэропортах объявляли план "Ковер".

В тот же день были обнаружены беспилотники, летевшие в сторону российской столицы.

А в минувшие выходные БпЛА ударили по заводу "Стрела" в Брянской области. Предприятие изготавливает продукцию для оборонно-промышленного комплекса.

Сегодня стало известно, что дальнобойные дроны СБУ этой ночью поразили два завода ВПК в российском тылу - "Базальт" и "Сплав".

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Война в Украине Атака дронов Владимир Зеленский Российская Федерация
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