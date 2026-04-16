У небі над Вінницею помітили рідкісні хмари: як виглядають містичні Маматуси (фото)

Хто і коли побачив рідкісні хмари над містом

Згідно з інформацією прес-служби Вінницького обласного центру з гідрометеорології у Facebook, рідкісні хмари - Маматуси - в небі над Вінницею спостерігали в середу, 15 квітня 2026 року.

При цьому фото, якими поділились з українцями, зробила співробітниця установи - Марина Горбата.

Маматуси в небі над Вінницею (фото: facebook.com/meteo.vn.ua/Марина Горбата)

Як утворюються Маматуси та звідки така назва

Маматуси називають також "двоопуклі" або "вим'яподібні" хмари.

Це - один із різновидів купчасто-дощових хмар, які мають специфічну чарункову (пелюсткову) або сумчасту структури.

Утворюються вони найчастіше у теплу пору року - до або після проходження грозового шторму.

Складаються Маматуси або з кристалів льоду, або з їхнього поєднання з краплями води.

Наукова назва "Маматус" (Mammatus) походить від латинського слова "Mamma" - груди, вим'я.

Отже, вони називаються саме так через зовнішній вигляд - пористі вим'яподібні опуклості або "мішечки", які буцімто "визирають" з основи хмари.

Варто зауважити також, що Маматуси можуть бути:

різнобарвними та напівпрозорими;

гладкими та рваними;

однакового та різного розміру.

У народній традиції - через свій дещо зловісний вигляд - вим'яподібні хмари можуть вважатися провісниками бурі або урагану (хоча насправді вони можуть знаходитися на відстані до декількох десятків кілометрів від грозового епіцентру).