У небі над Вінницею помітили рідкісні хмари: як виглядають містичні Маматуси (фото)

У небі над Вінницею помітили рідкісні хмари, які називають також "Маматуси".
Згідно з інформацією прес-служби Вінницького обласного центру з гідрометеорології у Facebook, рідкісні хмари - Маматуси - в небі над Вінницею спостерігали в середу, 15 квітня 2026 року.
При цьому фото, якими поділились з українцями, зробила співробітниця установи - Марина Горбата.
Маматуси називають також "двоопуклі" або "вим'яподібні" хмари.
Це - один із різновидів купчасто-дощових хмар, які мають специфічну чарункову (пелюсткову) або сумчасту структури.
Утворюються вони найчастіше у теплу пору року - до або після проходження грозового шторму.
Складаються Маматуси або з кристалів льоду, або з їхнього поєднання з краплями води.
Наукова назва "Маматус" (Mammatus) походить від латинського слова "Mamma" - груди, вим'я.
Отже, вони називаються саме так через зовнішній вигляд - пористі вим'яподібні опуклості або "мішечки", які буцімто "визирають" з основи хмари.
Варто зауважити також, що Маматуси можуть бути:
У народній традиції - через свій дещо зловісний вигляд - вим'яподібні хмари можуть вважатися провісниками бурі або урагану (хоча насправді вони можуть знаходитися на відстані до декількох десятків кілометрів від грозового епіцентру).
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: прес-служба Вінницького обласного центру з гідрометеорології, YouTube-канал Alan Sealls, Wikipedia.