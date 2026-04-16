В небе над Винницей заметили редкие облака: как выглядят мистические Маматусы (фото)

Кто и когда увидел редкие облака над городом

Согласно информации пресс-службы Винницкого областного центра по гидрометеорологии в Facebook, редкие облака - Маматусы - в небе над Винницей наблюдали в среду, 15 апреля 2026 года.

При этом фото, которыми поделились с украинцами, сделала сотрудница учреждения - Марина Горбатая.

Маматусы в небе над Винницей (фото: facebook.com/meteo.vn.ua/Марина Горбата)

Как образуются Маматусы и откуда такое название

Маматусы называют также "двояковыпуклые" или "вымяобразные" облака.

Это - одна из разновидностей кучево-дождевых облаков, которые имеют специфическую ячеистую (лепестковую) или сумчатую структуры.

Образуются они чаще всего в теплое время года - до или после прохождения грозового шторма.

Состоят Маматусы либо из кристаллов льда, либо из их сочетания с каплями воды.

Научное название "Маматус" (Mammatus) происходит от латинского слова "Mamma" - грудь, вымя.

Следовательно, они называются именно так из-за внешнего вида - пористых вымяподобных выпуклостей или "мешочков", которые будто бы "выглядывают" из основания облака.

Стоит заметить также, что Маматусы могут быть:

разноцветными и полупрозрачными;

гладкими и рваными;

одинакового и разного размера.

В народной традиции - из-за своего несколько зловещего вида - вымяобразные облака могут считаться предвестниками бури или урагана (хотя на самом деле они могут находиться на расстоянии до нескольких десятков километров от грозового эпицентра).