У небі над США вибухнув метеор: NASA оцінило силу ударної хвилі

На північному сході США вдень 29 травня жителі кількох штатів спостерігали яскраву вогняну кулю в небі, після чого почули потужний гуркіт. Причиною явища став метеор, який розпався високо в атмосфері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За даними NASA, подія сталася близько 14:06 за місцевим часом. Незвичне явище бачили очевидці в різних районах Нової Англії, а також зафіксував метеорологічний супутник NOAA GOES-19.

У космічному агентстві уточнили, що метеор увійшов в атмосферу та розпався на висоті приблизно 64 кілометри над північно-східною частиною штату Массачусетс і південним сходом Нью-Гемпширу.

За оцінками NASA, під час руйнування небесного тіла вивільнилася енергія, еквівалентна приблизно 300 тоннам тротилу. Саме це стало причиною гучного звуку, про який повідомляли мешканці регіону.

Фахівці пояснили, що метеори рухаються зі швидкістю, яка перевищує швидкість звуку. Під час входження в атмосферу та руйнування вони створюють потужні хвилі тиску, які можуть спричиняти звукові удари, чутні на значній відстані від місця події.

Повідомлень про будь-які руйнування або постраждалих внаслідок цього явища не надходило. NASA продовжує аналізувати отримані супутникові дані та свідчення очевидців.