В небе над США взорвался метеор: NASA оценило силу ударной волны

На северо-востоке США днем 29 мая жители нескольких штатов наблюдали яркий огненный шар в небе, после чего услышали мощный грохот. Причиной явления стал метеор, который распался высоко в атмосфере.

По данным NASA, событие произошло около 14:06 по местному времени. Необычное явление видели очевидцы в разных районах Новой Англии, а также зафиксировал метеорологический спутник NOAA GOES-19.

В космическом агентстве уточнили, что метеор вошел в атмосферу и распался на высоте примерно 64 километра над северо-восточной частью штата Массачусетс и юго-востоком Нью-Гемпшира.

По оценкам NASA, во время разрушения небесного тела высвободилась энергия, эквивалентная примерно 300 тоннам тротила. Именно это стало причиной громкого звука, о котором сообщали жители региона.

Специалисты объяснили, что метеоры движутся со скоростью, которая превышает скорость звука. Во время вхождения в атмосферу и разрушения они создают мощные волны давления, которые могут вызывать звуковые удары, слышимые на значительном расстоянии от места происшествия.

Сообщений о каких-либо разрушениях или пострадавших в результате этого явления не поступало. NASA продолжает анализировать полученные спутниковые данные и свидетельства очевидцев.