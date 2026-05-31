В небе над США взорвался метеор: NASA оценило силу ударной волны

09:52 31.05.2026 Вс
2 мин
Мощный грохот от него был слышен в нескольких американских штатах
Мария Науменко
В небе над США взорвался метеор: NASA оценило силу ударной волны
На северо-востоке США днем 29 мая жители нескольких штатов наблюдали яркий огненный шар в небе, после чего услышали мощный грохот. Причиной явления стал метеор, который распался высоко в атмосфере.

По данным NASA, событие произошло около 14:06 по местному времени. Необычное явление видели очевидцы в разных районах Новой Англии, а также зафиксировал метеорологический спутник NOAA GOES-19.

В космическом агентстве уточнили, что метеор вошел в атмосферу и распался на высоте примерно 64 километра над северо-восточной частью штата Массачусетс и юго-востоком Нью-Гемпшира.

По оценкам NASA, во время разрушения небесного тела высвободилась энергия, эквивалентная примерно 300 тоннам тротила. Именно это стало причиной громкого звука, о котором сообщали жители региона.

Специалисты объяснили, что метеоры движутся со скоростью, которая превышает скорость звука. Во время вхождения в атмосферу и разрушения они создают мощные волны давления, которые могут вызывать звуковые удары, слышимые на значительном расстоянии от места происшествия.

Сообщений о каких-либо разрушениях или пострадавших в результате этого явления не поступало. NASA продолжает анализировать полученные спутниковые данные и свидетельства очевидцев.

Кроме того, недавно астрономы с помощью космического телескопа James Webb обнаружили сверхмассивную черную дыру, которая существовала уже через 700 миллионов лет после Большого взрыва. Ученые считают, что она могла сформироваться значительно быстрее, чем предполагают классические модели эволюции Вселенной.

Исследователи также предполагают, что ключевую роль в появлении таких объектов могла сыграть темная материя. Если эта гипотеза подтвердится, ученым придется пересмотреть часть современных представлений о формировании первых космических структур.

