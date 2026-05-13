У небі понад 100 дронів і нові хвилі атак попереду, - Зеленський

Вночі та вранці 13 травня Росія атакувала одразу 14 областей України, а в небі України вже зафіксовано понад 100 дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.
"Зараз у нашому небі більше сотні російських дронів, і протягом дня можуть бути ще хвилі дронових атак", - заявив Зеленський.
За його словами, Росія б'є цілеспрямовано - по залізничній інфраструктурі та цивільних об'єктах у містах. Президент повідомив про поранених і загиблих.
Зеленський уточнив, де саме вдарила Росія цієї ночі:
Вчора протягом дня під ударом перебували 14 областей України.
Українська ППО працює. "Вже збито та подавлено тільки за цю ніч 111 дронів", - сказав президент.
"Щоразу, коли тематика війни зникає з топів новин, це заохочує Росію бути ще більш жорстокою", - наголосив він.
Зеленський також закликав дипломатів якнайшвидше реалізовувати домовленості, досягнуті на рівні лідерів. За його словами, Україні щодня потрібна спроможність захисту - і лише спільна активність може це забезпечити.
Нагадаємо, напередодні Росія атакувала Україну 139 ударними безпілотниками різних типів - "Шахедами", "Герберами", "Італмасами" та дронами-імітаторами "Пародія". ППО знешкодила 111 із них, але 20 влучили у 13 локаціях.
Як повідомляло РБК-Україна, унаслідок нічної атаки на Україну є загиблі та поранені.