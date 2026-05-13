RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Суд по Ермаку Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В небе более 100 дронов и новые волны атак впереди, - Зеленский

10:27 13.05.2026 Ср
2 мин
Президент назвал главные цели России по утрам
aimg Елена Чупровская
Фото: Зеленский предупредил о новых волнах атак и назвал главные цели России по утрам (Getty Images)

Ночью и утром 13 мая Россия атаковала сразу 14 областей Украины, а в небе Украины уже зафиксировано более 100 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Читайте также:Силы обороны Покровск не будут оставлять, но в Мирнограде ситуация сложнее, - источник

Более сотни дронов и новые волны

"Сейчас в нашем небе более сотни российских дронов, и в течение дня могут быть еще волны дроновых атак", - заявил Зеленский.

По его словам, Россия бьет целенаправленно - по железнодорожной инфраструктуре и гражданским объектам в городах. Президент сообщил о раненых и погибших.

Что горело ночью

Зеленский уточнил, где именно ударила Россия этой ночью:

  • жилая и железнодорожная инфраструктура на Днепровщине и Харьковщине;
  • портовая инфраструктура в Одесской области;
  • энергетика в Полтавской области.

Вчера в течение дня под ударом находились 14 областей Украины.

Украинская ПВО работает. "Уже сбито и подавлено только за эту ночь 111 дронов", - сказал президент.

"Каждый раз, когда тематика войны исчезает из топов новостей, это поощряет Россию быть еще более жестокой", - подчеркнул он.

Зеленский также призвал дипломатов как можно быстрее реализовывать договоренности, достигнутые на уровне лидеров. По его словам, Украине ежедневно нужна способность защиты - и только совместная активность может это обеспечить.

Напомним, накануне Россия атаковала Украину 139 ударными беспилотниками различных типов - "Шахедами", "Герберами", "Италмасами" и дронами-имитаторами "Пародия". ПВО обезвредила 111 из них, но 20 попали в 13 локациях.

Как сообщало РБК-Украина, в результате ночной атаки на Украину есть погибшие и раненые.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ЗеленскийПВОВзрывАтака дронов