В небе более 100 дронов и новые волны атак впереди, - Зеленский

Ночью и утром 13 мая Россия атаковала сразу 14 областей Украины, а в небе Украины уже зафиксировано более 100 дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.
"Сейчас в нашем небе более сотни российских дронов, и в течение дня могут быть еще волны дроновых атак", - заявил Зеленский.
По его словам, Россия бьет целенаправленно - по железнодорожной инфраструктуре и гражданским объектам в городах. Президент сообщил о раненых и погибших.
Зеленский уточнил, где именно ударила Россия этой ночью:
Вчера в течение дня под ударом находились 14 областей Украины.
Украинская ПВО работает. "Уже сбито и подавлено только за эту ночь 111 дронов", - сказал президент.
"Каждый раз, когда тематика войны исчезает из топов новостей, это поощряет Россию быть еще более жестокой", - подчеркнул он.
Зеленский также призвал дипломатов как можно быстрее реализовывать договоренности, достигнутые на уровне лидеров. По его словам, Украине ежедневно нужна способность защиты - и только совместная активность может это обеспечить.
Напомним, накануне Россия атаковала Украину 139 ударными беспилотниками различных типов - "Шахедами", "Герберами", "Италмасами" и дронами-имитаторами "Пародия". ПВО обезвредила 111 из них, но 20 попали в 13 локациях.
Как сообщало РБК-Украина, в результате ночной атаки на Украину есть погибшие и раненые.