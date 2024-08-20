У небі Курської області працює українська авіація: Повітряні Сили показали ефектне відео

Наступ ЗСУ у Курській області

Нагадаємо, 6 серпня українські війська почали наступ у Курській області РФ. Метою операції є захист від російських обстрілів жителів прикордонних регіонів України, а також створення буферної зони.

Станом на 19 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що українські сили контролюють понад 1250 квадратних кілометрів території ворога та 92 населені пункти в Курській області.

Варто зауважити, що Володимир Путін наказав своїм військовим витіснити українські війська з Курської області, але не знімати сили з ключових ділянок на Донбасі.

Раніше у ЗМІ почали повідомляти, що РФ нібито відводить свої війська з лінії фронту в Україні для того, щоб зупинити просування ЗСУ у Курській області. Водночас голова Міноборони Литви заявляв, що РФ направляє сили з Калінінградської області до Курської.

Детальніше про операцію читайте у матеріалі РБК-Україна.

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