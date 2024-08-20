У небі Курської області працює українська авіація: Повітряні Сили показали ефектне відео

У небі над Курською областю працює авіація Повітряних Сил України. Пілоти щодня завдають ударів по об’єктах противника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука у Telegram.
"На відео - український винищувач денацифікує підземний ворожий пункт управління керованою авіабомбою AASM Hammer", - йдеться в повідомленні.
Згідно з оприлюдненим матеріалом, у небі над Курською областю виконував завдання один із пілотів Повітряних Сил України. Він скинув бомбу по об'єкту РФ, внаслідок чого на значній території ділянки утворилася пожежа.
Варто зауважити, що окупанти ховають свою техніку серед забудов.
Нагадаємо, 6 серпня українські війська почали наступ у Курській області РФ. Метою операції є захист від російських обстрілів жителів прикордонних регіонів України, а також створення буферної зони.
Станом на 19 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що українські сили контролюють понад 1250 квадратних кілометрів території ворога та 92 населені пункти в Курській області.
Варто зауважити, що Володимир Путін наказав своїм військовим витіснити українські війська з Курської області, але не знімати сили з ключових ділянок на Донбасі.
Раніше у ЗМІ почали повідомляти, що РФ нібито відводить свої війська з лінії фронту в Україні для того, щоб зупинити просування ЗСУ у Курській області. Водночас голова Міноборони Литви заявляв, що РФ направляє сили з Калінінградської області до Курської.
Детальніше про операцію читайте у матеріалі РБК-Україна.
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