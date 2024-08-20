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В небе Курской области работает украинская авиация: Воздушные Силы показали эффектное видео

Фото: Воздушные Силы Украины в небе Курской области (иллюстративное фото instagram.com/air_force_ua_official)
Автор: Ярослава Борзова

В небе над Курской областью работает авиация Воздушных сил Украины. Пилоты ежедневно наносят удары по объектам противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука в Telegram.

"На видео – украинский истребитель денацифицирует подземный вражеский пункт управления управляемой авиабомбой AASM Hammer", - говорится в сообщении.

Согласно обнародованному материалу, в небе над Курской областью выполнял задание один из пилотов Воздушных Сил Украины. Он сбросил бомбу по объекту РФ, в результате чего на значительной территории участка образовался пожар.

Стоит заметить, что оккупанты скрывают свою технику среди застроек.

Наступление ВСУ в Курской области

Напомним, 6 августа украинские войска начали наступление в Курской области РФ. Цель операции - защита от российских обстрелов жителей приграничных регионов Украины, а также создание буферной зоны.

Состоянием на 19 августа президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские силы контролируют более 1250 квадратных километров территории врага и 92 населенных пункта в Курской области.

Следует отметить, что Владимир Путин приказал своим военным вытеснить украинские войска из Курской области, но не снимать силы с ключевых участков на Донбассе.

Ранее в СМИ начали сообщать, что РФ якобы уводит свои войска с линии фронта в Украине для того, чтобы остановить продвижение ВСУ в Курской области. В то же время глава Минобороны Литвы заявлял, что РФ направляет силы из Калининградской области в Курскую.

Подробнее об операции читайте в материале РБК-Украина.

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