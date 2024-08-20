В небе Курской области работает украинская авиация: Воздушные Силы показали эффектное видео

Наступление ВСУ в Курской области

Напомним, 6 августа украинские войска начали наступление в Курской области РФ. Цель операции - защита от российских обстрелов жителей приграничных регионов Украины, а также создание буферной зоны.

Состоянием на 19 августа президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские силы контролируют более 1250 квадратных километров территории врага и 92 населенных пункта в Курской области.

Следует отметить, что Владимир Путин приказал своим военным вытеснить украинские войска из Курской области, но не снимать силы с ключевых участков на Донбассе.

Ранее в СМИ начали сообщать, что РФ якобы уводит свои войска с линии фронта в Украине для того, чтобы остановить продвижение ВСУ в Курской области. В то же время глава Минобороны Литвы заявлял, что РФ направляет силы из Калининградской области в Курскую.

Подробнее об операции читайте в материале РБК-Украина.

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