Небезпека на Сумщині: РФ атакує цивільні авто на дорогах у бік Путивля

У Сумській області мешканців закликають утриматися від поїздок автошляхами у напрямку Путивля. Причиною стало посилення ворожої активності: окупанти використовують FPV-дрони для прицільних ударів по цивільному транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Новослобідську сільську територіальну громаду .

Небезпека на прикордонних трасах

За даними місцевих органів влади та моніторингових груп, ситуація на дорогах, що ведуть у бік Путивля, залишається дуже напруженою. Російські військові використовують безпілотники як "засідки", вичікуючи на появу будь-якого рухомого об'єкта на трасі.

Військові адміністрації наголошують, що враг не розрізняє військові та цивільні цілі, атакуючи:

легкові автомобілі місцевих мешканців;

пасажирські автобуси;

автівки волонтерів та екстрених служб.

Заклик до водіїв