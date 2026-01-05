Небезпека на Сумщині: РФ атакує цивільні авто на дорогах у бік Путивля
У Сумській області мешканців закликають утриматися від поїздок автошляхами у напрямку Путивля. Причиною стало посилення ворожої активності: окупанти використовують FPV-дрони для прицільних ударів по цивільному транспорту.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Новослобідську сільську територіальну громаду.
Небезпека на прикордонних трасах
За даними місцевих органів влади та моніторингових груп, ситуація на дорогах, що ведуть у бік Путивля, залишається дуже напруженою. Російські військові використовують безпілотники як "засідки", вичікуючи на появу будь-якого рухомого об'єкта на трасі.
Військові адміністрації наголошують, що враг не розрізняє військові та цивільні цілі, атакуючи:
- легкові автомобілі місцевих мешканців;
- пасажирські автобуси;
- автівки волонтерів та екстрених служб.
Заклик до водіїв
Влада Сумщини наполегливо просить водіїв планувати маршрути в обхід небезпечних ділянок та за можливості взагалі уникнути поїздок у 5-кілометровій зоні від кордону. Такі заходи безпеки допоможуть зберегти життя та мінімізувати ризики потрапляння під прицільний вогонь дронів.
Нагадаємо, що ворожі безпілотники вдарили по пункту видачі допомоги у Херсонській області. Щонайменше три дрони спрямували на приміщення, де люди отримували речі першої потреби.
Також 5 січня російські дрони атакували Дніпро. Внаслідок удару виник пожежа, постраждало підприємство та пошкоджено інфраструктуру.