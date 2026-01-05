ua en ru
Небезпека на Сумщині: РФ атакує цивільні авто на дорогах у бік Путивля

Суми, Понеділок 05 січня 2026 15:55
Небезпека на Сумщині: РФ атакує цивільні авто на дорогах у бік Путивля Фото: ворога на Путивль під ударами ворожих дронів (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Сумській області мешканців закликають утриматися від поїздок автошляхами у напрямку Путивля. Причиною стало посилення ворожої активності: окупанти використовують FPV-дрони для прицільних ударів по цивільному транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Новослобідську сільську територіальну громаду.

Небезпека на прикордонних трасах

За даними місцевих органів влади та моніторингових груп, ситуація на дорогах, що ведуть у бік Путивля, залишається дуже напруженою. Російські військові використовують безпілотники як "засідки", вичікуючи на появу будь-якого рухомого об'єкта на трасі.

Військові адміністрації наголошують, що враг не розрізняє військові та цивільні цілі, атакуючи:

  • легкові автомобілі місцевих мешканців;
  • пасажирські автобуси;
  • автівки волонтерів та екстрених служб.

Заклик до водіїв

Влада Сумщини наполегливо просить водіїв планувати маршрути в обхід небезпечних ділянок та за можливості взагалі уникнути поїздок у 5-кілометровій зоні від кордону. Такі заходи безпеки допоможуть зберегти життя та мінімізувати ризики потрапляння під прицільний вогонь дронів.

Нагадаємо, що ворожі безпілотники вдарили по пункту видачі допомоги у Херсонській області. Щонайменше три дрони спрямували на приміщення, де люди отримували речі першої потреби.

Також 5 січня російські дрони атакували Дніпро. Внаслідок удару виник пожежа, постраждало підприємство та пошкоджено інфраструктуру.

