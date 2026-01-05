ua en ru
Опасность на Сумщине: РФ атакует гражданские авто на дорогах в сторону Путивля

Сумы, Понедельник 05 января 2026 15:55
Опасность на Сумщине: РФ атакует гражданские авто на дорогах в сторону Путивля Фото: дорога на Путивль под ударами вражестких дронов (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Сумской области жителей призывают воздержаться от поездок по автодорогам в направлении Путивля. Причиной стало усиление вражеской активности: оккупанты используют FPV-дроны для прицельных ударов по гражданскому транспорту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Новослободскую сельскую территориальную общину.

Безопасность на приграничных трассах

По данным местных органов власти и мониторинговых групп, ситуация на дорогах, ведущих в сторону Путивля, остается очень напряженной. Российские военные используют беспилотники как "засады", выжидая появления любого движущегося объекта на трассе.

Военные администрации отмечают, что враг не различает военные и гражданские цели, атакуя:

  • легковые автомобили местных жителей;
  • пассажирские автобусы;
  • автомобили волонтеров и экстренных служб.

Призыв к водителям

Власти Сумщины настойчиво просит водителей планировать маршруты в обход опасных участков и по возможности вообще избежать поездок в 5-километровой зоне от границы. Такие меры безопасности помогут сохранить жизнь и минимизировать риски попадания под прицельный огонь дронов.

Напомним, что вражеские беспилотники ударили по пункту выдачи помощи в Херсонской области. По меньшей мере три дрона направили на помещение, где люди получали вещи первой необходимости.

Также 5 января российские дроны атаковали Днепр. В результате удара возник пожар, пострадало предприятие и повреждена инфраструктура.

Сумы Война в Украине
