Опасность на Сумщине: РФ атакует гражданские авто на дорогах в сторону Путивля

В Сумской области жителей призывают воздержаться от поездок по автодорогам в направлении Путивля. Причиной стало усиление вражеской активности: оккупанты используют FPV-дроны для прицельных ударов по гражданскому транспорту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Новослободскую сельскую территориальную общину .

Безопасность на приграничных трассах

По данным местных органов власти и мониторинговых групп, ситуация на дорогах, ведущих в сторону Путивля, остается очень напряженной. Российские военные используют беспилотники как "засады", выжидая появления любого движущегося объекта на трассе.

Военные администрации отмечают, что враг не различает военные и гражданские цели, атакуя:

легковые автомобили местных жителей;

пассажирские автобусы;

автомобили волонтеров и экстренных служб.

Призыв к водителям