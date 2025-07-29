Небезпечно для купання. Рятувальники Одещини б’ють на сполох через "штормове" море

Небезпечне море - не ризикуйте життям

"Цими днями на Одещині море дуже неспокійне: високі хвилі та сильний вітер створюють вкрай небезпечні умови для купання. Попри це, деякі відпочивальники ігнорують заборону та продовжують запливати на глибину та ще й на надувних матрацах та кругах", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники зазначають, що вітер швидко відносить надувні плавзасоби далеко від берега, а хвиля може легко їх перевернути. Вибратись з води самостійно - практично неможливо.

"Задумайтесь, чи вартий такий відпочинок вашого життя. Не заходьте у воду, коли штормить. Слідкуйте за дозвіллям дітей. Пам’ятайте, вода помилок не пробачає", - наголошують в ДСНС.

Правила безпеки на воді

Під час відпочинку на воді потрібно дотримуватись правил безпеки. Одна з важливих рекомендацій - не поспішати у воду після їжі.

"Купатися можна не раніше, ніж через 1,5-2 години після прийому їжі", - наголошують фахівці.

Також категорично заборонено заходити у воду у стані алкогольного сп’яніння - це надзвичайно небезпечно і для вас, і для тих, хто може опинитися поруч.

Щоб уникнути трагедій, варто дотримуватись кількох простих правил:

купайтеся лише у спеціально облаштованих місцях, де дозволено відпочинок і є рятувальні пости;

уникайте водойм у районах, де йшли чи тривають бойові дії - такі місця становлять смертельну загрозу;

слідкуйте за погодою та штормовими попередженнями;

не плавайте наодинці, особливо у відкритій воді;

уникайте небезпечних розваг;

не запливайте за буйки;

не наближайтеся до човнів і катерів;

не чіпляйтеся за технічні споруди, знаки чи буї;

не використовуйте для плавання випадкові предмети на кшталт камер, дощок чи плотів;

не подавайте хибних сигналів про допомогу.

Діти мають бути під постійним наглядом дорослих, навіть якщо це домашній басейн чи ванна. Ніколи не залишайте дитину саму у воді, навіть на мить.

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