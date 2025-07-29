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Небезпечно для купання. Рятувальники Одещини б’ють на сполох через "штормове" море

Відпочивальників в Одесі попередили про небезпеку (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

На узбережжі Одещини останніми днями спостерігаються сильний вітер та високі хвилі. Море неспокійне, купання в таких умовах надзвичайно небезпечне. Рятувальники закликають українців бути вкрай обережними.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Головного управління ДСНС України в Одеській області у Facebook.

Небезпечне море - не ризикуйте життям

"Цими днями на Одещині море дуже неспокійне: високі хвилі та сильний вітер створюють вкрай небезпечні умови для купання. Попри це, деякі відпочивальники ігнорують заборону та продовжують запливати на глибину та ще й на надувних матрацах та кругах", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники зазначають, що вітер швидко відносить надувні плавзасоби далеко від берега, а хвиля може легко їх перевернути. Вибратись з води самостійно - практично неможливо.

"Задумайтесь, чи вартий такий відпочинок вашого життя. Не заходьте у воду, коли штормить. Слідкуйте за дозвіллям дітей. Пам’ятайте, вода помилок не пробачає", - наголошують в ДСНС. 

Правила безпеки на воді

Під час відпочинку на воді потрібно дотримуватись правил безпеки. Одна з важливих рекомендацій - не поспішати у воду після їжі.

"Купатися можна не раніше, ніж через 1,5-2 години після прийому їжі", - наголошують фахівці.

Також категорично заборонено заходити у воду у стані алкогольного сп’яніння - це надзвичайно небезпечно і для вас, і для тих, хто може опинитися поруч.

Щоб уникнути трагедій, варто дотримуватись кількох простих правил:

  • купайтеся лише у спеціально облаштованих місцях, де дозволено відпочинок і є рятувальні пости;
  • уникайте водойм у районах, де йшли чи тривають бойові дії - такі місця становлять смертельну загрозу;
  • слідкуйте за погодою та штормовими попередженнями;
  • не плавайте наодинці, особливо у відкритій воді;
  • уникайте небезпечних розваг;
  • не запливайте за буйки;
  • не наближайтеся до човнів і катерів;
  • не чіпляйтеся за технічні споруди, знаки чи буї;
  • не використовуйте для плавання випадкові предмети на кшталт камер, дощок чи плотів;
  • не подавайте хибних сигналів про допомогу.

Діти мають бути під постійним наглядом дорослих, навіть якщо це домашній басейн чи ванна. Ніколи не залишайте дитину саму у воді, навіть на мить.

Додаткові поради для батьків:

  • не дозволяйте дітям довго перебувати під водою;
  • не заохочуйте до стрибків одне на одного чи небезпечних ігор;
  • стежте, щоб не плавали на надувних матрацах і човнах без нагляду;
  • не допускайте стрибків у незнайомі водойми;
  • не перекладайте відповідальність на старших дітей.

Раніше ми ділись повним списком пляжів Одещини, де можна безпечно відпочити.

Читайте також про ціни на житло в Одесі під час пляжного сезону 2025.

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