Опасно для купания. Спасатели Одесской области бьют тревогу из-за "штормового" моря

На побережье Одесской области в последние дни наблюдаются сильный ветер и высокие волны. Море неспокойное, купание в таких условиях чрезвычайно опасно. Спасатели призывают украинцев быть крайне осторожными.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области в Facebook.
"Этими днями в Одесской области море очень неспокойное: высокие волны и сильный ветер создают крайне опасные условия для купания. Несмотря на это, некоторые отдыхающие игнорируют запрет и продолжают заплывать на глубину да еще и на надувных матрасах и кругах", - говорится в сообщении.
Спасатели отмечают, что ветер быстро относит надувные плавсредства далеко от берега, а волна может легко их перевернуть. Выбраться из воды самостоятельно - практически невозможно.
"Задумайтесь, стоит ли такой отдых вашей жизни. Не заходите в воду, когда штормит. Следите за досугом детей. Помните, вода ошибок не прощает", - отмечают в ГСЧС.
Во время отдыха на воде нужно соблюдать правила безопасности. Одна из важных рекомендаций - не спешить в воду после еды.
"Купаться можно не ранее, чем через 1,5-2 часа после приема пищи", - отмечают специалисты.
Также категорически запрещено заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения - это чрезвычайно опасно и для вас, и для тех, кто может оказаться рядом.
Чтобы избежать трагедий, стоит придерживаться нескольких простых правил:
Дети должны быть под постоянным присмотром взрослых, даже если это домашний бассейн или ванна. Никогда не оставляйте ребенка одного в воде, даже на мгновение.
Дополнительные советы для родителей:
Ранее мы делились полным списком пляжей Одесской области, где можно безопасно отдохнуть.
Читайте также о ценах на жилье в Одессе во время пляжного сезона 2025.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.