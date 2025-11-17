Небезпечний вітер накриє частину України: які області під ударом (карта)

Синоптики попередили мешканців деяких областей України про небезпечні метеорологічні явища найближчої ночі та впродовж завтрашнього дня. Йдеться про сильні пориви вітру.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Згідно з інформацією експертів, небезпечні метеорологічні явища ймовірні 18 листопада вночі - у Карпатах. Там пориви вітру можуть сягати 20-25 м/с.
У вівторок вдень небезпечні пориви вітру (до 15-20 м/с) прогнозують:
"I рівень небезпечності, жовтий", - наголосили в УкрГМЦ.
Повідомляється також, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:
У столиці та в Київській області, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, погода буде хмарною, з проясненнями. Вночі ймовірний дощ. Вдень - без опадів.
"Вітер - західний, 7-12 м/с, по області вдень місцями пориви 15-18 м/с", - попередили українців.
Температура повітря впродовж доби:
Погода по Україні впродовж вівторка, 18 листопада, буде також хмарною з проясненнями.
Вночі ймовірний:
Вдень в Україні (крім північної частини) - невеликий дощ.
Вітер - західний, південно-західний, 7-12 м/с (у більшості областей - місцями пориви 15-20 м/с).
Насамкінець температура повітря впродовж доби прогнозується така:
Нагадаємо, раніше метеоролог і синоптик Наталка Діденко попередила мешканців і гостей нашої держави, що згідно з попереднім (орієнтовним) прогнозом, похолодання в Україні може посилитись.
Тим часом в Українському гідрометеорологічному центрі підбили підсумки погодних умов впродовж першої декади листопада 2025 року в різних регіонах і розповіли, як вони вплинули на ріст і розвиток озимих культур.
