Опасный ветер накроет часть Украины: какие области под ударом (карта)

Синоптики предупредили жителей некоторых областей Украины об опасных метеорологических явлениях ближайшей ночью и в течение завтрашнего дня. Речь идет о сильных порывах ветра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Согласно информации экспертов, опасные метеорологические явления вероятны 18 ноября ночью - в Карпатах. Там порывы ветра могут достигать 20-25 м/с.
Во вторник днем опасные порывы ветра (до 15-20 м/с) прогнозируют:
"I уровень опасности, желтый", - подчеркнули в УкрГМЦ.
Сообщается также, что такие погодные условия могут привести к осложнению:
В столице и в Киевской области, согласно прогнозу Укргидрометцентра, погода будет облачной, с прояснениями. Ночью вероятен дождь. Днем - без осадков.
"Ветер - западный, 7-12 м/с, по области днем местами порывы 15-18 м/с", - предупредили украинцев.
Температура воздуха в течение суток:
Погода по Украине в течение вторника, 18 ноября, будет также облачной с прояснениями.
Ночью вероятен:
Днем в Украине (кроме северной части) - небольшой дождь.
Ветер - западный, юго-западный, 7-12 м/с (в большинстве областей - местами порывы 15-20 м/с).
В завершение, температура воздуха в течение суток прогнозируется такая:
Напомним, ранее метеоролог и синоптик Наталья Диденко предупредила жителей и гостей нашего государства, что согласно предварительному (ориентировочному) прогнозу, похолодание в Украине может усилиться.
Между тем в Украинском гидрометеорологическом центре подвели итоги погодных условий в течение первой декады ноября 2025 года в разных регионах и рассказали, как они повлияли на рост и развитие озимых культур.
Читайте также, какие климатические тенденции больше всего вызывают опасения у ученых, что происходит с погодой в Антарктиде, может ли таяние ледников угрожать Украине и какие последствия от изменения климата мы уже ощущаем.